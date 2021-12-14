Нынешнее Детское Евровидение состоится в воскресенье, 19 декабря. Местом проведения выбрали "город огней" – Париж. Маленькие участники представят свои композиции в концертном зале La Seine Musicale, который располагается на острове Сегин на реке Сена.
Не пропустите "Будущее будем делать мы": интервью с Еленой Усенко – представительницей Детского Евровидения
Недавно на официальной странице Детского Евровидения-2021 появился порядок выступлений стран-участниц. Украина в этом списке получила 12 номер.
Порядок выступлений участников Детского Евровидения 2021 / Фото из инстаграма конкурса
Кроме Украины, на конкурсе свои уникальные песни будут исполнять представители еще 18 стран: Германии, Грузии, Польши, Мальты, Италии, Болгарии, России, Ирландии, Армении, Казахстана, Албании, Франции, Азербайджана, Нидерландов, Испании, Сербии, Северной Македонии и Португалии.
Порядок выступлений на Детском Евровидении 2021 / Фото из инстаграма конкурса
Порядок проведения Детского Евровидения-2021: смотрите видео онлайн
Что известно о представительнице Украины на Детском Евровидении-2021 Елене Усенко?
- 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви будет представлять Украину на Детском Евровидении. Для выступления она подготовила песню "Рычаг".
- Девушка не только хорошо поет, но и самостоятельно пишет песни.
- В июне 2019 года Елена Усенко была участницей 5 сезона шоу "Голос. Дети". Она мечтала попасть в команду к "Время и Стекло", но Надя Дорофеева и Позитив не повернулись к ней, потому что у них оставалось всего два места.