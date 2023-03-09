Накануне принц Гарри и Меган Маркл окрестили свою дочь Лилибет в США. Теперь Герцог и герцогиня Сассекские обнародовали важное заявление.

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Этим заявлением король Чарльз официально признал своих внуков Арчи и Лилибет принцем и принцессой. Сайт королевской семьи внес изменения в линию наследования престола, где дети принца Гарри и Меган Маркл занимают шестое и седьмое места соответственно.



Дети принца Гарри и Меган Маркл могут унаследовать престол / Скриншот с сайта

Накануне пара объявила, что их дети получили титулы принца и принцессы в соответствии с правом от рождения, которое вступило в силу после того, как их дедушка стал монархом.

Титулы детей являются правом с рождения с тех пор, как их дедушка стал монархом. Этот вопрос был решен в течение определенного времени вместе с Букингемским дворцом,

– сообщил представитель королевской семьи.