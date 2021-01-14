Новость о разводе Ким Кардашян и Канье Уэста всколыхнула весь мир шоу-бизнеса. Пока фанаты размышляют, как сложится жизнь у звезд, четверо их детей даже не подозревают, что у родителей проблемы в отношениях.

Известно, что у супругов четверо детей: двух родила Ким Кардашян сама (7-летнюю Норт и пятилетнего Сэйнта), а двух – суррогатная мать (трехлетнюю Чикаго и полуторагодовалого Псалма). Дети не понимают, что их семья может расколоться, поскольку привыкли, что родители часто живут порознь, сообщают в US Magazine.

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"Их дети не знают ничего о проблемах в браке своих родителей. Они привыкли к тому, что родители живут в разных штатах", – поделился инсайдер.



Дети Ким Кардашян и Канье Уэста / Фото с инстаграма Ким Кардашян

Как отмечают в издании, в прошлом году Канье Уэст провел много времени на семейном ранчо в Вайоминге, куда иногда приезжала жена Ким и дети. Рождество он также там провел, а вот Ким с детьми пожелали остаться в Калифорнии. Как-то Канье просил переехать всю семью в Вайоминг, но Ким Кардашян была категорически против, так как хотела, чтобы дети учились там, где родились.

Пока идет согласование всех вопросов развода, Ким очень переживает, как ситуация повлияет на их детей.

Официальный развод пары – дело времени. Близкие к супругам люди говорят, что Ким хочет убедиться, что психическое состояние ее мужа в норме. К тому же она очень обеспокоена тем, как расставание с мужем воспримут их дети ... Она просит совета у других, как ей лучше поступить,

– подытожил источник.

Что известно о разводе Ким и Канье

Напомним, на прошлой неделе стало известно о неизбежном разводе Канье Уэста и Ким Кардашян после 6 лет брака. Светская львица уже наняла адвокат Лору Вассер, что поможет ей в бракоразводном процессе. Одним из вопросов, который может стать проблемой при разводе, это дом пары в Калифорнии ценой в 60 миллионов долларов.

После того, как пресса объявила о разводе, по сети поползли слухи о различных версиях причины такого решения супругов. Возможно, что Канье Уэст изменил Ким Кардашян с блогером.