Дика історія, – телеканал M1 відреагував на звинувачення MELOVIN
Джерело:OBOZREVATEL
Український співак MELOVIN звинуватив телеканал M1 в упередженому ставленні до нього через орієнтацію. Гендиректор каналу відповів на слова артиста. Він вважає заяву MELOVIN піар-ходом.
Голова телеканалів М1 і М2 Сергій Перцев відреагував на скандальні слова артиста MELOVIN щодо нібито дискримінації. Гендиректор заявив, що навіть не знає, як можна це прокоментувати.
Зверніть увагу MELOVIN заявив, що телеканал M1 відмовився показувати його кліп через камінг-аут
Як канал М1 коментує звинувачення MELOVIN
Сергій Перцев зауважив, що MELOVIN не звертався особисто до нього, а одразу опублікував допис "незрозуміло про що".
"Чесно кажучи, я взагалі не розумію. Це якась дика історія абсолютно. Знаєте, я навіть не знаю, як це коментувати. Як на мене, це просто якісь крики незрозуміло про що. Якщо він хоче в чомусь розібратися, то, може, йому потрібно розібратися, а не приходити в незрозумілому стані на фестиваль і говорити, що він там всім щось розповідав, – сказав Сергій Перцев.
Голова музичного каналу вважає, що MELOVIN просто піариться на словах про дискримінацію.
Все зашито в таймлайн. Такого не було. Тут нема чого коментувати. Просто людина написала злісний допис. Ми поставимо питання його промо-службі, що це за допис і чому це так сталося, але поки для мене це ще один спосіб піару. Людина хоче, щоб про неї поговорили,
– наголосив Перцев.
Сутичка MELOVIN та каналу M1
- Вперше MELOVIN та музичний телеканал поскандалили після виступу артиста на фестивалі Atlas Weekend. Під час перформансу артист поцілував дівчину, а потім чоловіка, оголосивши себе бісексуалом. Зірка згодом заявив, що на телеканалі М1 почали транслювати рекламу, вирізавши момент його камінг-ауту.
- Співак наголошував, що канал зробив так навмисно. Водночас дирекція каналу зауважувала, що реклама була запланована, а MELOVIN не повідомив про його плани. На захист М1 тоді також стала Оля Цибульська.
- 30 жовтня виконавець звинуватив телеканал у відмові транслювати його новий кліп через камінг-аут. MELOVIN запевнив, що попереджав, скільки часу триватиме його перформанс на Atlas Weekend.
- "Я пройшов з вашим телеканалом довгу історію відкритого булінгу, образ і принижень на мою адресу від не менш шановного генерального директора телеканалу", – заявив знаменитість.