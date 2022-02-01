"Дихати нема чим": маленька донька Романа Сасанчина потрапила до лікарні з жахливими умовами

Уся сім'я переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина хворіє на коронавірус. COVID-19 не оминув й новонароджену донечку співачка, тож через високу температуру вона потрапила до лікарні.

Дружина переможця "Голосу країни" активно ділиться усіма новинами зі своїми підписниками. Ввечері 31 січня вона зізналась, що викликала швидку через самопочуття доньки.

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Донька Романа Сасанчина в лікарні

Дружина артиста повідомила, що мусила викликати швидку через високу температуру у дівчинки. Зауважимо, що днями їй виповнився лише місяць.

Елізабет госпіталізували, однак умовами лікарні новоспечені батьки залишились незадоволені.

Я в шоці від того, в якій ми палаті. На стіні грибок, з нами в палаті жінка з дитиною і дядько з дитиною. Дихати нема чим,

– зізналась Іванна.



Іванна Сасанчин про стан доньки / Фото з інстаграм-сторіз

Згодом дружина Романа Сасанчина поділилась, що стан її доньки не покращується. До того ж лікарняні умови лише погіршують ситуацію.

"В Елізи температура 38, я збиваю, через 2 години знову висока, вона так мучиться, в мене серце не витримує. Тут до нас підходять говорити через вікно або телефоном… краще б ми залишились вдома", – додала дівчина.



Іванна Сасанчин про стан доньки / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, 27 січня Роман Сасанчин та його дружина охрестили Елізабет та влаштували святкування з цієї нагоди, хоч воно проходило у колі найближчих.

Вже через кілька днів подружжя отримало позитивні результати тесту на коронавірус. Очевидно, що і їхня донечка, якій лише місяць, також підхопила COVID-19.