Взимку зірки як ніколи часто літають на бенкети та корпоративи на Західну Україну, куди на гірськолижні курорти з'їжджається пів України. Після відпустки в Африці в Буковель потрапила і Злата Огнєвіч, однак аеропорт в Івано-Франківську її страшенно розчарував.

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Злата Огнєвіч поскаржилась на аеропорт в Івано-Франківську

На зйомки співачка летіла в піднесеному настрої, а в дорозі читала книжку Вілла Сміта й Марка Менсона – Will. Однак оптимізм Злати Огнєвіч розсіявся, як тільки вона приземлилась в Івано-Франківську.

Зірку розчарував міжнародний аеропорт. Майже півмільйонній аудиторії вона показала зачуханий термінал з пофарбованими у синій стінами, дерев'яними кріслами та розтрощеною пластиковою стелею з грибком.

Коли зроблять людський аеропорт в Івано-Франківську. При всій моїй любові і повазі. Друзі, ну це не повинно так бути. Це жахливо,

– заявила Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч в аеропорту в Івано-Франківську / Відео з інстаграм-сторіс співачки

Цікаво, що Злата Огнєвіч не єдина, хто скаржиться на українські аеропорти. Днями своє невдоволення висловила телеведуча Алла Мазур. Вона заявила, що в Борисполі "маринують пасажирів". Вона нібито на пів години застрягла в черзі на паспортному контролі, а прикордонники ніяк не реагували на її зауваження.