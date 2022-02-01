Жена победителя "Голоса страны" активно делится всеми новостями со своими подписчиками. Вечером 31 января она призналась, что вызвала скорую из-за самочувствия дочери.

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Дочь Романа Сасанчина в больнице

Жена артиста сообщила, что вынуждена была вызвать скорую из-за высокой температуры у девочки. Заметим, что на днях ей исполнилось всего месяц.

Элизабет госпитализировали, однако условиями больницы молодые родители остались недовольны.

Я в шоке от того, в какой мы палате. На стене грибок, с нами в палате женщина с ребенком и дядька с ребенком. Дышать нечем,

– призналась Иванна.

Иванна Сасанчин о состоянии дочери / Фото из инстаграм-сториз

Впоследствии супруга Романа Сасанчина поделилась, что состояние ее дочери не улучшается. К тому же больничные условия только усугубляют ситуацию.

"У Элизы температура 38, я сбиваю, через 2 часа снова высокая, она так мучается, у меня сердце не выдерживает. Здесь к нам подходят говорить через окно или по телефону… лучше бы мы остались дома", – добавила девушка.

Иванна Сасанчин о состоянии дочери / Фото из инстаграм-сториз

Заметим, 27 января Роман Сасанчин и его жена крестили Элизабет и устроили празднование по этому случаю, хотя оно проходило в кругу близких.

Уже через несколько дней супруги получили положительные результаты теста на коронавирус. Очевидно, что и их дочь, которой всего месяц, тоже подхватила COVID-19.