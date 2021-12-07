Дихати було важко, – Віктор Бронюк з ТІК ледь не помер від коронавірусу

Лідер гурту ТІК Віктор Бронюк вперше зізнався, що важко перехворів на COVID-19. Він тиждень провів у лікарні під кисневою маскою і ледь вичухався після хвороби.

42-річний Віктор Бронюк належить до тих артистів, які рідко виносять особисте на публіку, а переломні моменти життя тримають за сімома замками. Однак у новому інтерв'ю фронтмен гурту ТІК розповів, що кілька місяців тому важко хворів на коронавірус.

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Віктор Бронюк міг померти від коронавірусу

За його словами, COVID-19 "накрив" його раптово після одного з корпоративів. Не знаючи про хворобу, він дав концерт, після якого на тиждень зліг у лікарню. Стан зірки був настільки важким, що він опинився в реанімації та дихав через кисневу маску.

Були уражені обидві легені. Ураження невелике, але дихати було дійсно важко. Можливо, тому що я відпрацював концерт, і це дало ускладнення,

– поділився Віктор Бронюк.

Так, лідер гурту ТІК закликає українців не нехтувати вакцинацією.

Варто знати Руслана, Остапчук, Жадан: українські зірки, які вакцинувалися від коронавірусу

Хто з українських зірок нещодавно хворів на COVID-19

Лідер гурту KADNAY Дмитро Каднай заразився коронавірусом на проєкті "Танці з зірками". Йому стало зле після нічної репетиції, а після ПЛР-тесту його побоювання справдилися.

Ексучасниця "НеАнгелів" Слава Камінська у жовтні боролася з "ковідом". У зірки підвищувалась температура, зникали смак і нюх, був кашель, а все це відобразилося на емоційному стані.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан і Дмитро Дікусар теж лікувались від COVID-19 у жовтні.

Зірка 2000-х Євгенія Власова взагалі виходила на паркет "Танців" з коронавірусом, не знаючи про це. Вона не відчувала ані запахів, ані смаків, але трималась на ногах.

вакцинація є дієвим захистом від COVID-19! Щеплені люди теж хворіють, але в них значно менші ризики госпіталізації та смерті.