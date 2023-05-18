18 травня українці святкують День вишиванки, яке стало особливим для кожного. Українські зірки в цей день також діляться привітаннями – серед них і Катя Осадча.

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Катя Осадча показала колекцію вишиванок

Ведуча показалась у ніжній вишитій автентичній сорочці строю Христини Рачицької.

"Ми одягаємо вишиванку коли добре і коли не дуже, коли ми в піднесеному настрої і коли зовсім ні. Але вишиванка зігріє і поверне до витоків, розставить все на місця і покаже напрям руху, що все, що ми робимо заради цього самого генетичного коду, коду пращурів, що закладали в вишивку знаки і обереги, всю лють і надію і все те, що ми виборюємо зараз. Я неймовірно пишаюсь всіма українцями, що повертають традиції, повертають старовинні техніки, відтворюють строї і прикраси", – поділилась Катя Осадча.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Телеведуча продемонструвала фанам свою колекцію вишитих сорочок. Серед них – білі вбрання, вишиті білими нитками, чоловіча сорочка кольору хакі з чорною вишивкою, та оригінальні сучасні вишиванки з цікавими орнаментами. Зірка зізналась, що без вишиванки в її сім'ї не минає жодного свята.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Вишиванки Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої