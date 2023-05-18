Цього весняного дня мільйони українців одягають вишиванки. Зірки у соцмережі теж публікують чарівні фото у красивих вишиванках.
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24 Канал зібрав світлини знаменитостей та їхні привітання з Днем вишиванки.
Тіна Кароль
Зірка показала у соцмережах своє фото у вишитій сукні.
Тіна Кароль у вишиванці / Фото з її інстаграм-сторіс
У сторіс вона також привітала українців з Днем вишиванки.
Блакитне – то любов, а жовте – то життя. Ти – мати, ти врода, ти – сенс буття, втеру сльози твої навіки. Жива!,
– написала Кароль.
Тіна Кароль привітала з Днем вишиванки / Фото з її інстаграм-сторіс
Святослав Вакарчук
Артист також виставив своє фото у красивій білій вишиванці з концерту.
Вакарчук привітав українців зі святом та зізнався, що одна з його улюблених вишиванок – білим по білому. "І, звісно, попереду Перемога", – додав він.
Наталія Могилевська
Зірка теж показалася у вашиванці від Юлії Магдич. Могилевська каже, що українці зараз мають зберігати, продовжувати та розвивати свої традиції.
Тому що вони є нашим корінням, яке пронизує нас крізь кров, клітини, як етнічний код наших предків… Колись в глибокому трансі я спитала себе: "Яка моя найулюбленіша пісня? Яка пісня є джерелом мого натхнення? Що саме дає мені силу?" І я була дуже здивована, коли із середини почула пісню "Ой зелене жито, зелене", яку в житті навіть ніколи не співала,
– додала вона.
"Антитіла"
Українських гурт постав у неймовірних вишиванках від українського бренду. "Антитіла" привітали українців з Днем вишиванки. "Плекайте і любіть своє, де б ви сьогодні не були", – додали артисти.
Даша Астафьєва
Зірка зауважила, що сьогодні українці одягають вишиванки зранку.
Що це змінює в глобальному значенні? Нічого… Але для нас, українців, цей день важливий. Значення вишиванки неможливо переоцінити. Надягти її сьогодні – це сказати, що вірний своєму серцю, людям і країні,
– заявила Астафьєва.
За її словами, вишиванка сьогодні – це відображення любові до життя, за яке наші воїни щодня проливають кров – червону як орнамент на наших грудях.
"Це тягнути за ниточку історії нашої культури. Це розмовляти українською навіть мовчки… Вітаю вас зі святом краси! Так, воно сьогодні, а не 8 березня", – додала Даша.
Ольга Сумська
Акторка одягнула сукню від дизайнерки Юлії Магдич. У соцмережі Сумська привітала всіх зі святом та додала красивий вірш Лесі Вознюк.
Узор вручну, широка планка,
Легенький запах ковели.
Моя сорочка вишиванка,
Вся ніби сплетена з трави.
Дніпра потоки, степ, простори,
По лівій, правій стороні.
Червоно – чорні всі узори,
Мережив ряд на полотні.
Юрій Горбунов
Зірковий ведучий постав у красивій зеленій вишиванці. "З Днем вишиванки!! Єднаймося!! Слава Україні!!", – написав Горбунов.
Катерина Репяхова
Дружина співака Віктора Павліка теж долучилася до “марафону вишиванок”. Вона опублікувала милі фото всієї сім'ї у вишитому вбранні.
З днем вишиванки! Вишиванка – символ краси та національної ідентичності українського народу, оберіг кожного українця,
– зазначила Катерина в дописі.
Катерина Репяхова та Віктор Павлік у вишиванках / Фото з її інстаграм-сторіс
Христина Решетник
Дружина ведучого Григорія Решетника теж поділилася відео у неймовірній вишитій сорочці у блакитно-жовтих кольорах.
"Українське вбрання – найколоритніше та найгарніше! Воно має особливу енергію. З Днем Вишиванки, українці. Бережімо наш генетичний код", – написала Христина.
Її чоловік Григорій Решетник також поділився милим відео всієї сім'ї у вишиванках.
YAGODA
Українська співачка Лілія Верес під сценічним псевдонімом YAGODA теж долучилася до привітань. “З Днем вишиванки. Бережемо, цінуємо”, – написала вона.
Крім того, артистка до свята поділилася красивим віршем:
Ніхто не забере що любиш змалку
Ані калину ані мову ані вишиванку
Не забереш ранкові колискові
Ми ж люблені ми кохані у нашій рідній мові
Ми вишивали на бабусі ґанку
Перші рядки пришивши до штанів
І так пришили серце в вишиванку
До самих крайніх до країв.
YATSUTA
Співачка та телеведуча Яна Яцута привітала українців з Днем вишиванки. За її словами, це вбрання – символ єдності, наших коренів і вільної України.
В мене є вишиванка, в якій я знімалася в своєму кліпі на пісню "Леви", вона для мене дуже символічна та особлива. Ця пісня про наших незламних воїнів. А та вишиванка для мене найгарніша з усіх,
– заявила YATSUTA.
YATSUTA у вишиванці / Фото від пресслужби зірки
Інші артисти теж згадали про це свято одягнули вишиванки та привітали українців. У своїх соцмережах поділилися неймовірними світлинами.
Українські артисти у вишиванках / Фото з інстаграм-сторіс
День вишиванки в Україні: головне
- 18 травня українці у різних куточках світу відзначають День вишиванки. В цей день українці одягають національний одяг на роботу чи навчання, щоб підтримувати українську культуру й традиції. Соціальні мережі у цей день переповнені фотографіями людей у вишиванках. Це популяризує вишивку та об'єднує людей.
- Зазначимо, що це свято досить нове свято в Україні, адже його затвердили лише у 2006 році. На той час студентка Чернівецького національного університету імені Федьковича Леся Воронюк запропонувала своїм одногрупникам прийти у національному одязі.
- Хоча це не було масовим явищем. Таким чином, і провели перший День вишиванки. Уже через рік ідею одягти вишиванки підхопили інші навчальні заклади Чернівців, а у 2008 році почали приєднуватися інші українські міста.