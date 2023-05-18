Цього весняного дня мільйони українців одягають вишиванки. Зірки у соцмережі теж публікують чарівні фото у красивих вишиванках.

До теми У ніжній вишиванці: Олена Зеленська провела робочу зустріч в Сеулі – фото першої леді

24 Канал зібрав світлини знаменитостей та їхні привітання з Днем вишиванки.

Тіна Кароль

Зірка показала у соцмережах своє фото у вишитій сукні.



Тіна Кароль у вишиванці / Фото з її інстаграм-сторіс

У сторіс вона також привітала українців з Днем вишиванки.

Блакитне – то любов, а жовте – то життя. Ти – мати, ти врода, ти – сенс буття, втеру сльози твої навіки. Жива!,

– написала Кароль.



Тіна Кароль привітала з Днем вишиванки / Фото з її інстаграм-сторіс

Святослав Вакарчук

Артист також виставив своє фото у красивій білій вишиванці з концерту.

Вакарчук привітав українців зі святом та зізнався, що одна з його улюблених вишиванок – білим по білому. "І, звісно, попереду Перемога", – додав він.

Наталія Могилевська

Зірка теж показалася у вашиванці від Юлії Магдич. Могилевська каже, що українці зараз мають зберігати, продовжувати та розвивати свої традиції.

Тому що вони є нашим корінням, яке пронизує нас крізь кров, клітини, як етнічний код наших предків… Колись в глибокому трансі я спитала себе: "Яка моя найулюбленіша пісня? Яка пісня є джерелом мого натхнення? Що саме дає мені силу?" І я була дуже здивована, коли із середини почула пісню "Ой зелене жито, зелене", яку в житті навіть ніколи не співала,

– додала вона.

"Антитіла"

Українських гурт постав у неймовірних вишиванках від українського бренду. "Антитіла" привітали українців з Днем вишиванки. "Плекайте і любіть своє, де б ви сьогодні не були", – додали артисти.

Даша Астафьєва

Зірка зауважила, що сьогодні українці одягають вишиванки зранку.

Що це змінює в глобальному значенні? Нічого… Але для нас, українців, цей день важливий. Значення вишиванки неможливо переоцінити. Надягти її сьогодні – це сказати, що вірний своєму серцю, людям і країні,

– заявила Астафьєва.

За її словами, вишиванка сьогодні – це відображення любові до життя, за яке наші воїни щодня проливають кров – червону як орнамент на наших грудях.

"Це тягнути за ниточку історії нашої культури. Це розмовляти українською навіть мовчки… Вітаю вас зі святом краси! Так, воно сьогодні, а не 8 березня", – додала Даша.

Ольга Сумська

Акторка одягнула сукню від дизайнерки Юлії Магдич. У соцмережі Сумська привітала всіх зі святом та додала красивий вірш Лесі Вознюк.

Узор вручну, широка планка,

Легенький запах ковели.

Моя сорочка вишиванка,

Вся ніби сплетена з трави.

Дніпра потоки, степ, простори,

По лівій, правій стороні.

Червоно – чорні всі узори,

Мережив ряд на полотні.

Юрій Горбунов

Зірковий ведучий постав у красивій зеленій вишиванці. "З Днем вишиванки!! Єднаймося!! Слава Україні!!", – написав Горбунов.

Катерина Репяхова

Дружина співака Віктора Павліка теж долучилася до “марафону вишиванок”. Вона опублікувала милі фото всієї сім'ї у вишитому вбранні.

З днем вишиванки! Вишиванка – символ краси та національної ідентичності українського народу, оберіг кожного українця,

– зазначила Катерина в дописі.



Катерина Репяхова та Віктор Павлік у вишиванках / Фото з її інстаграм-сторіс

Христина Решетник

Дружина ведучого Григорія Решетника теж поділилася відео у неймовірній вишитій сорочці у блакитно-жовтих кольорах.

"Українське вбрання – найколоритніше та найгарніше! Воно має особливу енергію. З Днем Вишиванки, українці. Бережімо наш генетичний код", – написала Христина.

Її чоловік Григорій Решетник також поділився милим відео всієї сім'ї у вишиванках.

YAGODA

Українська співачка Лілія Верес під сценічним псевдонімом YAGODA теж долучилася до привітань. “З Днем вишиванки. Бережемо, цінуємо”, – написала вона.

Крім того, артистка до свята поділилася красивим віршем:

Ніхто не забере що любиш змалку

Ані калину ані мову ані вишиванку

Не забереш ранкові колискові

Ми ж люблені ми кохані у нашій рідній мові

Ми вишивали на бабусі ґанку

Перші рядки пришивши до штанів

І так пришили серце в вишиванку

До самих крайніх до країв.

YATSUTA

Співачка та телеведуча Яна Яцута привітала українців з Днем вишиванки. За її словами, це вбрання – символ єдності, наших коренів і вільної України.

В мене є вишиванка, в якій я знімалася в своєму кліпі на пісню "Леви", вона для мене дуже символічна та особлива. Ця пісня про наших незламних воїнів. А та вишиванка для мене найгарніша з усіх,

– заявила YATSUTA.



YATSUTA у вишиванці / Фото від пресслужби зірки

Інші артисти теж згадали про це свято одягнули вишиванки та привітали українців. У своїх соцмережах поділилися неймовірними світлинами.

Українські артисти у вишиванках / Фото з інстаграм-сторіс

День вишиванки в Україні: головне