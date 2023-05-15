Ані Катя Осадча, ані Юрій Горбунов довго не показували обличчя первістка, адже майже не виносять особисте на публіку. Однак у День матері телезірка зробила виключення й відшукала в галереї фото з Іллею, Іваном і Данилом, яких не публікувала раніше.

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Катя Осадча показала усіх трьох синів

Деякі з кадрів, вочевидь, зроблені в серпні минулого року, коли зіркова сім'я відзначала перший день народження наймолодшого Данила. Вчотирьох вони засвітилися на тлі кульок і з тортом зі свічкою-одиничкою. З усіх фото видно, що в синів Каті Осадчої теплі стосунки, а 20-річний Ілля, ймовірно, допомагає мамі з двома молодшими.

Катя Осадча з трьома синами / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча з трьома синами / Фото з інстаграму ведучої

"Мами – це надлюди! Мами не вміють скаржаться на втому, мами можуть годинами по морозу гуляти з візочком, мами вміють спати уривками по 10 хвилин вночі і зранку бігти на роботу. Мама – це найважча і одночасно найпрекрасніша рутина. Тільки мами зрозуміють, що обійми, крики "мама" за вхідними дверима і слова "мама, просто полеж зі мною" варті всіх недоспаних ночей і нервів від дитячої нечемності", – зворушливо підписала Катя Осадча.

Її фото з синами розчулили дружину Монатіка Ірину Демічеву, дизайнерок Катю Сільченко та Юлію Магдич, стилістку Ольгу Слонь і десятки інших користувачів інстаграму.

Катя Осадча з двома синами / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча з трьома синами / Фото з інстаграму ведучої