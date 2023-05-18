18 мая украинцы празднуют День вышиванки, которое стало особенным для каждого. Украинские звезды в этот день также делятся поздравлениями – среди них и Катя Осадчая.

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Катя Осадчая показала коллекцию вышиванок

Ведущая показалась в нежной вышитой аутентичной рубашке строя Кристины Рачицкой.

"Мы одеваем вышиванку когда хорошо и когда не очень, когда мы в приподнятом настроении и когда совсем нет. Но вышиванка согреет и вернет к истокам, расставит все на места и покажет направление движения, что все, что мы делаем ради этого самого генетического кода, кода предков, закладывавших в вышивку знаки и обереги, всю ярость и надежду и все то, что мы боремся сейчас. Я невероятно горжусь всеми украинцами, что возвращают традиции, возвращают старинные техники, воспроизводят наряды и украшения", – поделилась Катя Осадчая.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Телеведущая продемонстрировала фанам свою коллекцию вышитых рубашек. Среди них – белые наряды, вышитые белыми нитками, мужская рубашка хаки с черной вышивкой, и оригинальные современные вышиванки с интересными орнаментами. Звезда призналась, что без вышиванки в ее семье не проходит ни одного праздника.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Вышиванки Кати Осадчей / Фото из инстаграма Кати Осадчей