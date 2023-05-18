18 мая украинцы празднуют День вышиванки, которое стало особенным для каждого. Украинские звезды в этот день также делятся поздравлениями – среди них и Катя Осадчая.
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Катя Осадчая показала коллекцию вышиванок
Ведущая показалась в нежной вышитой аутентичной рубашке строя Кристины Рачицкой.
"Мы одеваем вышиванку когда хорошо и когда не очень, когда мы в приподнятом настроении и когда совсем нет. Но вышиванка согреет и вернет к истокам, расставит все на места и покажет направление движения, что все, что мы делаем ради этого самого генетического кода, кода предков, закладывавших в вышивку знаки и обереги, всю ярость и надежду и все то, что мы боремся сейчас. Я невероятно горжусь всеми украинцами, что возвращают традиции, возвращают старинные техники, воспроизводят наряды и украшения", – поделилась Катя Осадчая.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Телеведущая продемонстрировала фанам свою коллекцию вышитых рубашек. Среди них – белые наряды, вышитые белыми нитками, мужская рубашка хаки с черной вышивкой, и оригинальные современные вышиванки с интересными орнаментами. Звезда призналась, что без вышиванки в ее семье не проходит ни одного праздника.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Вышиванки Кати Осадчей / Фото из инстаграма Кати Осадчей
- Заметим, Катя Осадчая часто делится своими фотографиями в вышиванке и действительно одевает украинскую одежду на праздники. На Пасху ведущая показалась вместе с младшими сыновьями, что были одеты соответственно.
- А в День матери Катя Осадчая обнародовала фото уже с всеми тремя сыновьями – Ильей, Иваном и Данилой. На редких семейных фото немного видно лицо самого младшего мальчика.