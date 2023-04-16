Цього року Катя Осадча святкує Великдень у колі сім’ї. Минулого тижня вона показувала фото та вітала українців з Вербною неділею.

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Осадча в соцмережі показала своїх синів Іван та Данила. Наймолодший разом з зірковою мамою був у вишиванці біля паски та крашанок.



Катерина Осадча з синами / Фото з її інстаграму

Телеведуча зворушливо привітала українців зі святом Великодня та побажала, щоб наша мрія про перемогу здійснилася.

Наші надії, наші молитви, наша спільна на всіх мрія. Нехай світле свято принесе такий омріяний спокій. Миру та злагоди кожній родині,

– написала Осадча.

Катерина додала, що молиться за кожного нашого героя, за кожного українця, і за тих, хто на небі.

В сторіс Катерина Осадча також показала, як билася яйцями з сином Іваном, хлопчик переміг.



Осадча билася з сином яйцями на Великдень / Фото з її інстаграм-сторіс

Її чоловік, ведучий Юрій Горбунов також долучився до привітань. У соцмережах він побажав, щоб Великоднє чудо, Христове Воскресіння, принесло Україні довгоочікувану перемогу.

До слова, вже другий рік поспіль Україна відзначає Воскресіння Христове у стані повномасштабної війни. Завдяки військовим ми маємо можливість посвятити великодні кошики, зібратися з рідними та помолитися за перемогу у цій жорстокій війні.

Українські знаменитості також не залишаються осторонь цього важливого і світлого дня. У соцмережах вони вітають шанувальників, дякують ЗСУ і діляться яскравими святковими кадрами. У нашій статті читайте, як зірки вітають українців з Великоднем.