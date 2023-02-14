Після чуток про розлучення: Потап зізнався у коханні до Каменських у День Валентина

Довгий час у мережі снують плітки про розлучення Потапа та Насті Каменських. Та репер розвіяв їх, привітавши кохану з Днем святого Валентина.

Український продюсер і репер Потап довгий час не показувався на спільних фото разом з Настею Каменських. Та у День святого Валентина він привітав дружину зі святом.

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Потап зізнався у коханні до Каменських

На тлі чуток про розлучення Потап звернувся до Насті Каменських в інстаграмі. Він опублікував її фото та зізнався у коханні.

Для мене кохання – це вона! Моя королева, моя душа, моє натхнення і моя підтримка! Я тебе люблю, зі святом, кохана,

– написав репер.



Настя Каменських / Фото з інстаграму Потапа

Настя Каменських відреагувала на допис чоловіка у коментарях, – опублікувала зворушене емодзі та кілька сердечок. Тоді як підписники зітхнули з полегшенням, адже так Потап розвіяв чутки про розлад у парі:

"Фух, ну слава Богу";

"Кохайте та будьте коханими";

"Чекаємо на фотку разом";

"Ви чудова пара";

"Нарешті";

"Як це мило";

"Дуже гарна".

Чутки про розлучення зіркового подружжя

, сама Настя Каменських нещодавно вперше за довгий час вийшла на зв'язок із шанувальниками. Вона відповіла на запитання шанувальників, розповіла, чим зараз займається і в якому стані перебуває.

Уже кілька місяців у мережі ні Настя Каменських, ні Потап не викладали спільних фото, що й стали обговорювати в мережі. На зимові свята артистка публікувала тільки фото наодинці, через що підписники засипали її коментарями про те, куди подівся репер.

Співачка розповіла про взаємини з Потапом лише на початку року. Вона казала, що пара підтримує один одного, але кожен займається своїми завданнями та напрямами. Та Настя не згадувала про розлучення чи кризу у подружжі.