Даша Хлистун нещодавно вперше стала мамою. Вона народила коханому донечку. Тепер новоспечені батьки неймовірно щасливі та насолоджуються кожним моментом з крихіткою.
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Нові фото доньки Максима Михайлюка та Даші Хлистун
Радісна матуся поділилася зворушливими кадрами на особистій сторінці в інстаграмі. Маленька Аріана солодко спала, обернувши голову до вікна. Промінчики весняного сонця додали світлині особливої атмосфери.
Донька Даші Хлистун і Максима Михайлюка / Фото з інстаграму Даші Хлистун
Також Даша показала, як тримає первістка за ручку. Це надзвичайно чуттєве фото, яке демонструє особливий зв'язок мами та доньки з перших днів життя.
Я – мама. Мені досі не віриться, що це моя дівчинка, а не взяла погратися в когось. Хочеться її цілувати, гойдати, обіймати та оберігати. Щодня люблю її сильніше такою любов'ю, якої раніше не знала,
– написала в публікації Даша.
Донька Даші Хлистун і Максима Михайлюка / Фото з інстаграму Даші Хлистун
Проникливий допис прокоментував коханий Даші – Максим Михайлюк: "Моя сонячна батарейка". Чоловік доповнив слова емоджі у вигляді сердечок. Він також неймовірно щасливий, що став батьком маленької принцеси.
Не залишили публікацію без уваги й підписники моделі. Вони засипали Аріану компліментами.
- "Яка крихітка!"
- "Дуже хочеться побачити, як вона усміхатиметься!"
- "Нехай росте здорова і щаслива!"
- "Солодка булочка! Нехай росте великою й здоровою!"
- "Які ви крихітні та хороші! Маленька принцеса!"