Даша Хлистун нещодавно вперше стала мамою. Вона народила коханому донечку. Тепер новоспечені батьки неймовірно щасливі та насолоджуються кожним моментом з крихіткою.

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Нові фото доньки Максима Михайлюка та Даші Хлистун

Радісна матуся поділилася зворушливими кадрами на особистій сторінці в інстаграмі. Маленька Аріана солодко спала, обернувши голову до вікна. Промінчики весняного сонця додали світлині особливої атмосфери.



Донька Даші Хлистун і Максима Михайлюка / Фото з інстаграму Даші Хлистун

Також Даша показала, як тримає первістка за ручку. Це надзвичайно чуттєве фото, яке демонструє особливий зв'язок мами та доньки з перших днів життя.

Я – мама. Мені досі не віриться, що це моя дівчинка, а не взяла погратися в когось. Хочеться її цілувати, гойдати, обіймати та оберігати. Щодня люблю її сильніше такою любов'ю, якої раніше не знала,

– написала в публікації Даша.



Донька Даші Хлистун і Максима Михайлюка / Фото з інстаграму Даші Хлистун

Проникливий допис прокоментував коханий Даші – Максим Михайлюк: "Моя сонячна батарейка". Чоловік доповнив слова емоджі у вигляді сердечок. Він також неймовірно щасливий, що став батьком маленької принцеси.

Не залишили публікацію без уваги й підписники моделі. Вони засипали Аріану компліментами.