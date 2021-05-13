Відома українська телеведуча Лілія Ребрик продовжує тішити прихильників світлинами з теплих країв. На особистій сторінці вона показала серію миловидних кадрів з чоловіком, а також захопила мережу образом.

До слова Розваги в басейні: Лілія Ребрик зачарувала яскравим сімейним фото з Туреччини

Образ Лілії Ребрик

Знаменитість позувала перед камерою з келихом шампанського в руках й на тлі моря. Вона приміряла для відпочинку червону сукню довжини максі без бретелей. Спідниця була об'ємною, як і рукави.

Біляве волосся Лілія Ребрик розпустила та вклала прямими хвильками. Вона доповнила образ золотим тонким браслетом на руці, сережками-підвісками й великим солом'яним капелюхом. Зірка не робила макіяж, а тому похизувалась природною красою.

Не треба чекати привід для свята. "Просто так" – ось найкращий привід!

– написала Лілія Ребрик під фото.

Також вона розповіла про умови на пляжі. Ребрик зазначила, що лежаків стало менше, тепер вони розміщені з дотриманням карантинної дистанції 1,5 метри один від одного.

"Ще є спеціальні палатки (називаються "павільйон"). І це взагалі дуже зручно. Це твій особистий простір, включаючи сервіс. На цілий день палатка належить тільки твоїй родині", – додала акторка.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Прихильників зачарувала чергова серія фото від знаменитості: