Вишебаба розповів про особисте життя в Instagram. Нагадаємо, що він у перші дні повномасштабного вторгнення пішов на фронт, але зараз часто ходить у відрядження та влаштовує благодійні вечори для зборів.

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Тепер стало відомо, що Вишебаба розлучився. Він пояснив, що не розкриватиме причин розриву, але зізнався, що сталося це ще минулого року.

Я розлучений. Історія нашої родини закінчилась у 2022-му, ми поповнили статистику розірваних шлюбів під час війни… Ми залишаємось люблячими батьками нашої прекрасної доньки. Життя продовжується,

– написав військовий.

Нагадаємо, що їхнє подружжя ніколи не виносило особисте життя в публічний простір. Згадок про дружину Вишебаби майже немає в мережі вже кілька років.

Шлюб Вишебаби потрапив в історію

Ще у 2015 році про їхнє весілля гуділи всі ЗМІ – воно ввійшло в історію України як перший шлюб, заявку на який надіслали онлайн.

Закохані одружилися у місті Дніпро в 2015 році. На їхній патріотичній церемонії був присутній вже тепер експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.



Весілля Павла Вишебаби у 2015 році / Фото Дніпровської міськради

Що відомо про його дружину? Інна Тесленко – журналістка родом з Маріуполя, де за 9 років до весілля й познайомилася з Павлом Вишебабою. Хоч пара й проживала в той час у Києві, зіграти весілля вирішили в Дніпрі, адже саме там можна було одружитися за онлайн-заявкою.

У 2016 році в пари народилася донечка, з якою батько періодично бачиться, коли повертається з передової. Раніше він опублікував відео,коли вперше побачив дитину після 3 місяців розлуки.

До слова, відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв, який зараз служить в ЗСУ, ще у 2021 році розлучився з дружиною. Тепер він знайшов нову кохану, проте поки її ім'я тримає в секреті. Припускають, що пара навіть живе разом.