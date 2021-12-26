Британська королівська сім'я 25 грудня відзначила світле свято Різдва. Цього року вони також дотримувалися карантинних норм, підтримуючи британців.

До слова Кейт Міддлтон зіграла на фортепіано на різдвяному концерті: зворушливий дует з Томом Вокером

Як Кейт Міддлтон і принц Вільям провели Різдво

Вранці герцог і герцогиня Кембриджська разом з трьома дітьми – принцом Джорджем, Луї та принцесою Шарлоттою побували на святковій службі у Сандрінгемі. На виїзді з воріт церкви Святої Марії Магдалини папараці помітили автомобіль королівської родини.

На службу Кейт Міддлтон приїхала у коричневій водолазці, картатому жакеті Blazé Milano та стильному коричневому капелюсі з пір'ям від Philip Treacy.

Різдво принц Вільям і Кейт відсвяткували у заміському домі Анмер-голл. Там вони проводили час разом з родиною Міддлтонів.

Герцоги Кембриджські вирішили не їхати до Єлизавети II через збільшення випадків інфікування коронавірусом. Вона святкувала Різдво у Віндзорському замку, ймовірно, разом з принцом Чарльзом та Каміллою.

До слова, через пандемію коронавірусу Єлизавета II скасувала ще кілька традиційних різдвяних заходів: