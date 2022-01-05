9 января Кейт Миддлтон исполнится 40 лет. Жена принца Уильяма не сможет громко отпраздновать юбилей, как сообщают британские СМИ.

Читайте также Вместе с семьями: принцессы Евгения и Беатрис отдыхают на курорте в Швейцарии

Каким будет день рождения Кейт Миддлтон

Вероятно, герцогиня Кембриджская отпразднует день рождения в узком семейном кругу. Из-за нового штамма коронавируса Омикрон, члены королевской семьи стараются соблюдать все ограничения.

Вероятно, для герцогини будут сдержанные празднества. Она все равно не хотела ничего кричащего – это не совсем в ее стиле, – но особенно, учитывая нынешнюю ситуацию, масштабы мероприятий будут уменьшены,

– пишут издания.

Но не только скромный обед будет ограничением для Кэтрин. Также на ее 40-летие не выполнят королевскую традицию и лишат наград. В частности, в часовне Вестминстерского аббатства не будут звучать колокола по случаю юбилея.

Это решение было принято еще в 2021 году, из-за кризиса в обществе в связи с коронавирусом и необходимости сокращения расходов. Колокола могут звучать только на дне рождения принца Чарльза и королевы Елизаветы II.

Однако одну из королевских традиций на день рождения точно не нарушат – на страницах королевской семьи опубликуют новое портретное фото Кейт.

Портретное фото Кейт Миддлтон в 2021 году / Фото из инстаграма королевской семьи

Отметим, в этом году из-за пандемии монаршая семья сдержанно отпраздновала Рождество: