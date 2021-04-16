Британська модель Демі Роуз знає, як вдало підкреслити свою привабливість. Вона впевнена у собі та не соромиться демонструвати форми на камеру. Днями вона оприлюднила чергову серію гарячих світлин та завела більш як 16,2-мільйонну аудиторію прихильників.

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Спекотні фото Демі Роуз

Знаменитість позувала перед камерою на світлому тлі. Вона підняла руки догори та звабливо дивилась в об'єктив. Смілива Демі Роуз позувала повністю без спідньої білизни, демонструючи оголене тіло.

Все, що одягнула сексапільна британка – тільки блакитну джинсову куртку, що ледь прикривала величезні груди моделі. Демі Роуз хизувалась спокусливими вигинами та тендітною талією.

Довге волосся зірка зібрала у хвіст та заплела косу. Спокусливий look завершив фірмовий макіяж. Демі Роуз підкреслила очі стрілками та нафарбувала губи нюдовою помадою.



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз