Демі Роуз вкотре довела, що є однією з найзвабливіших моделей сучасності та не боїться показувати оголене тіло величезній аудиторії шанувальників. За особистою сторінкою дівчини в інстаграмі стежать понад 16 мільйонів користувачів мережі, які з нетерпінням чекають на нові провокативні світлини.

Спекотно Сексапільна Демі Роуз випнула пишні груди в обтислому топі: провокативний look моделі

Сексуальне фото Демі Роуз

Зірка оприлюднила новий знімок з фотосесії, яка відбулася раніше. Тоді Демі позувала на землі повністю оголеною. Інтимні зони свого тіла прикрила пелюстками червоних троянд. Тепер вона закцентувала на грудях та ближче сфотографувала їх. Роуз із заплющеним очима лежала на землі, а її обличчя освітлювали промінчики сонечка.

Модель також зробила фірмовий макіяж у нюдових відтінках з блиском на губах. Це фото одне із найвідвертіших, які можна побачити на акаунті Демі.



Демі Роуз прикрила оголені груди пелюстками троянд / Фото з інстаграму Демі Роуз