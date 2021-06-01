Гаряча британка невпинно розбурхує мережу. Вона не соромиться показувати оголене тіло, обирає ракурси, які б краще підкреслили всі переваги та приховали недоліки.

Спекотно Демі Роуз показала пишний бюст у вишуканій сукні та корсеті: фото

Сексуальний look Демі Роуз

На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 16 мільйонів користувачів мережі, Демі поширила зухвале фото. Вона позувала на кріслі, хизуючись бездоганним тілом. Роуз одягнула кофту, яку не застібала, та чорні трусики. Зірка ледь прикрила інтимні зони оголених грудей, на яких не було бюстгальтера та іншого одягу. Саме це й вкотре спричинило ажіотаж серед підписників.

Волосся красуня зібрала в зачіску з плетінням, а на обличчі зробила фірмовий макіяж в натуральних нюдових відтінках з блиском на губах.



Сексапільна Демі Роуз показала пишні груди / Фото з інстаграму Демі Роуз

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