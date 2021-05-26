Сексапільна британка Демі Роуз – одна з найвідвертіших моделей. Вона не соромиться фотографуватися у мінімальній кількості вбрання чи зовсім без нього. Кожне фото Роуз набирає шалену кількість вподобань та коментарів.

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Еротичний образ Демі Роуз

Знаменитість розбурхала уяву шанувальників новими світлинами, які з'явились на її сторінці. Демі Роуз позувала перед камерою на світлому тлі. Для нового гарячого образу вона приміряла надзвичайно відверту персикову мінісукню з величезним вирізом на животі.

Модель не одягнула бюстгальтер, а тому показала великі пишні груди, які оголила перед об'єктивом. Спокусливий look вона доповнила золотими сережками-кільцями, окулярами зі стильною бежевою оправою та масивною каблучкою. Вдало до аутфіту пасував і темно-зелений манікюр.

Демі Роуз зібрала частину волосся ззаду, а решта вирівняла та розпустила. На обличчі зваблива британка зробила фірмовий макіяж. Вона підкреслила очі ніжно-оранжевими тінями й чорними стрілками, а губи нафарбувала прозорим блиском.



Демі Роуз / Фото з інстаграму моделі



​Демі Роуз / Фото з інстаграму моделі