Демі Роуз поділилася з аудиторією підписників новим еротичним кадром. На особистій сторінці в інстаграмі вона знову показала оголене тіло.

Гаряче! Демі Роуз прикрила оголені груди журналом Playboy: відвертий кадр

Спекотне фото Демі Роуз

Зірка позувала, звабливо сидячи на білосніжному ліжку. Демі постала перед камерою в коротких білих шортах, які підкреслили апетитні сідниці, та бюстгальтері, що ледь прикрив надзвичайно великі груди.

Також серед одягу на Демі був яскравий рожевий oversize світшот, яким вона закрила обличчя. Таким чином модель максимально закцентувала увагу на оголеному бюсті.



Демі Роуз випнула пишні груди / Фото з інстаграму Демі Роуз

Фото зірки, як завжди, вийшло дуже сексуальним і розбурхало уяву її понад 16-мільйонної аудиторії фоловерів. Вони активно коментують допис та подобають його.