Горячая британка неустанно будоражит сеть. Она не стесняется показывать обнаженное тело, выбирает ракурсы, которые бы лучше подчеркнули все преимущества и скрыли недостатки.

Жарко Деми Роуз показала пышный бюст в изысканном платье и корсете: фото

Сексуальный look Деми Роуз

На личной странице в инстаграме, за которой следят более 16 миллионов пользователей сети, Деми распространила дерзкое фото. Она позировала на кресле, щеголяя безупречным телом. Роуз надела кофту, которую не застегивала, и черные трусики. Звезда едва прикрыла интимные зоны обнаженной груди, на которых не было бюстгальтера и другой одежды. Именно это в очередной раз и вызвало ажиотаж среди подписчиков.

Волосы красавица собрала в прическу с плетением, а на лице сделала фирменный макияж в натуральных нюдових тонах с блеском на губах.



Сексапильная Деми Роуз показала пышную грудь / Фото из инстаграма Деми Роуз

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