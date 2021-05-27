Знаменитість добре знає, як розбурхати чоловічу аудиторію та зібрати понад пів мільйона лайків. Демі Роуз роздяглася майже повністю. На ній залишилися світлі напівпрозорі стрінги, котрі лише акцентували на пишних апетитних сідницях.

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Оголений бюст вона прикрила журналом Playboy за 1996 рік. Модель розгорнула глянець з розкішною Сінді Кроуфорд на обкладинці та відвела замислений погляд вбік.

Волосся вона вклала в кокетливі кучері, а макіяж зробила з акцентом на сяючі губи. Схоже, до зйомки Демі Роуз все ж готувалася. Щоправда, замість одягу вона ретельно підбирала аксесуари.

Демі Роуз топлес / Фото з інстаграму моделі