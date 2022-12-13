Не називаю початківців ноунеймами, – інтерв'ю з DEMCHUK про відбір, російські пісні і Каменських

Уже 17 грудня Україна обере свого представника на Євробачення-2023. Серед десятки фіналістів – зірка тіктоку DEMCHUK з англомовним треком Alive. Ми розпитали Васю про все – від зйомок у "Голос. Діти" в 15 до написання пісні на Нацвідбір.

Напередодні фіналу Нацвідбору Євробачення-2023 24 канал запустив спецпроєкт "На українську вечірку в Британію" – серію інтерв'ю з учасниками шорт-листа, які виступлять у прямому ефірі в Києві. Наступна наша зірка – співак, автор пісень і романтик з тіктоку Вася Демчук. У Ліверпуль він хоче поїхати як DEMCHUK з треком про безумовне кохання – Alive.

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Більше немає і ніколи не буде, – про російськомовні пісні та тікток

Судячи з коментарів в інстаграмі, у вас велика іноземна аудиторія. Що чи хто допоміг вам вийти на закордонну публіку? Адже у вашому репертуарі лише україномовні та російськомовні треки.

Після 24 лютого в моєму репертуарі більше немає і ніколи не буде російськомовних пісень. І в побуті, і у творчості я повністю перейшов на українську. У тіктоці знімаю відео, в основному, на англомовні кавери, які мене надихають.

Один з них "залетів" там на більше, ніж 10 мільйонів переглядів. Я його виклав в інстаграм, і там також понеслось. Потім наступне і наступне відео набирали мільйони переглядів, лайків, сотні коментарів людей з усього світу, які писали, що їм подобається мій голос. Тому, все вийшло органічно, всього за декілька тижнів до мене в інстаграм додалось пів мільйона підписників, а в тіктоці їх вже більше, ніж півтора мільйона.

Це таке круте відчуття – розуміти, що тебе слухає стільки людей. Я досі не можу усвідомити цю цифру. Хотілось би після війни заспівати для них всіх наживо, поїхати у великий світовий тур.

DEMCHUK – фіналіст Нацвідбору Євробачення-2023 / Фото з пресслужби артиста

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До 24 лютого ви співали російською, а за останні дев'ять місяців з'явилися три україномовні треки. Ви вже обмовилися, що у вашому репертуарі більше немає пісень мовою агресора. Ви не виконуєте їх зараз і не будете перекладати?

Перекладати вже існуючі пісні, які були написані і презентовані раніше, якось не хочеться. Вони були народжені в той чаc, при інших обставинах, все змінилося відтоді. Це вже історія, я перегорнув ту сторінку.

Як експеримент ми переклали одну пісню з того репертуару, який був раніше. Це трек "Украла", він про кохання, про дівчину, яка вкрала серце. Український текст на нього народився дуже органічно, і ця пісня тепер зі мною на всіх концертах. Бувають поодинокі випадки, коли слухачі просять заспівати на концертах Sorry – це трек, який дав мені сильний поштовх. Та зараз це швидше виняток з правил.

Чи легко вам дався перехід на українську? Адже солов'їною ви нібито спілкуєтеся не лише в соцмережах і на сцені, а й у побуті.

У мене україномовна сім'я, тому вдома я говорив українською ще до того, як це стало мейнстрімом. Після 24-го я повністю перейшов на українську в побуті не через те, що це роблять усі, мені самому так більше подобається. Іноді пролітають русизми в діалозі, але я активно працюю над винищенням цього явища.

До речі, українською мені набагато легше писати пісні, ніж це було російською. Треба тільки задати напрям, а далі слова самі складаються в тексти.

DEMCHUK – фіналіст Нацвідбору Євробачення-2023 / Фото з пресслужби артиста

Вас називають головним романтиком тіктоку. Чому ваші треки найбільше "залітають" саме в цій соцмережі, і з чого все почалося?

Я почав вести тікток декілька років тому, і спочатку взагалі не пов'язував його зі своєю творчою діяльністю – просто знімав відоси для себе, деякі з них почали "залітати" в рекомендації. Не було якогось продуманого контенту – кавери, які мені подобалися, все на відчуттях. Сьогодні слухачі дають мені просто нереальну підтримку, знімають тисячі відосів на мій голос, це дає шалений заряд мотивації.

Якщо замислитись, у моєму житті все відбувається дуже органічно, без якоїсь бізнес-стратегій. Я просто щиро люблю те, що роблю – бути на сцені, співати, ділитися пережитим через свої пісні. В основному, вони ліричні і про любов. Тому, мабуть, і називають романтиком. Я не проти, мені подобається.

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Настя сама написала, – як записав фіт з Каменських

Одним з визначальних моментів у вашій кар'єрі був дует з Настею Каменських – фіт на трек Sorry. Хто зініціював цю колаборацію, як вам працювалося разом?

Я не планував записувати Sorry в дуеті з кимось, хоча пропозицій було багато від різних артистів, трек набрав більш як 200 тисяч відео в тіктоці, став хітом. Коли Настя написала з пропозицією фіта, я подумав: "Нічого собі", а потім вона надіслала свій куплет, і це було вау! Було відчуття, що ці слова були в пісні з самого спочатку. Тоді і зрозумів, що Настя – саме та співачка, з якою я хочу зробити фіт на Sorry.

На студії ми відразу ж говорили однією мовою, це було більше схоже на зустріч старих друзів, ніж на знайомство. У роботі з Настею було легко, ми одне одного розуміли з півслова. І зйомки відео пройшли дуже душевно. Пізніше ми разом виступили на великому концерті "Вечір прем'єр із Катериною Осадчою" у Палаці Україна. Ефір показали в новорічну ніч для багатомільйонної аудиторії. Це був мій перший виступ на сцені Палацу Україна, я хвилювався, як ніколи: кілька тисяч людей у ​​залі, зйомка, режисерський номер. Настя мене дуже підтримала за лаштунками і, зрештою, все вдалося.

DEMCHUK з Настею Каменських / Фото з пресслужби артиста

Це хороший старт, – чому двічі штурмував "Голос"

Ви двічі приходили на "Голос" – спочатку "Голос. Діти" 2015 року, а через три роки на "Голос країни", де у вас повірила Тіна Кароль. Що дав вам цей проєкт, і чому двічі штурмували його?

Проєкт дав мені величезний досвід у всьому: виступи, зйомки, покращення майстерності співу загалом. Перший раз я прийшов на проєкт фактично дитиною, з завищеними амбіціями – хотілося показати всього себе, перемогти. Тоді не вийшло, тому і вирішив показати себе вдруге, вже з досвідом, у дорослому віці.

Я завжди хотів займатись улюбленою справою, а музичні шоу – це те, що дає хороший старт кожному артисту, можливість бути почутим. По суті, з цього почався мій великий творчий шлях.

Англійською дієвіше, – про трек на Євробачення і журі Нацвідбору

Чому саме Євробачення?

Це нове випробування для мене. На кожному з музичних шоу, у яких я брав участь, я презентував себе як артиста. Зараз маю шанс поборотись за право презентувати свою країну, розповісти, що відбувається в нас, поки весь світ продовжує жити своїм звичним життям.

Я написав пісню Alive, коли в Києві був блекаут, у повній темряві. Сидів при свічках з гітарою, наспівував, і так народилися перші рядки. Я думав про те, як мільйони людей зараз щось роблять у своїх темних домівках. Хтось готує, хтось читає, хтось запускає генератор, хтось продовжує працювати. У цьому ж і є наша сила. Що навіть при таких обставинах, у темряві ми творимо, живемо, вогник в наших серцях жевріє. І поки він буде жити, нас ніхто не подолає. Про це я хочу розповісти через свою пісню Alive на Євробаченні всьому світу.

DEMCHUK – Alive: дивіться відео онлайн

Чому ви зробили ставку на англомовний трек? Адже два останні роки Україна виборювала перші сходинки з україномовними композиціями.

Я не оцінював з цієї точки зору. Як на мене, англійською дієвіше донести меседж пісні європейській спільноті.

Думаю, що не варто озиратись на попередні роки. Так, це досвід, але кожен раз треба показувати щось нове і не порівнювати, не повторюватись.

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Як, на вашу думку, Україна повинна бути репрезентована на Євробаченні-2023, яким має бути наш головний меседж?

Вже майже рік ціль України – найшвидше закінчити війну нашою перемогою, і вона не зміниться, доки цієї перемоги не буде. Тому, вважаю меседж очевидним – світ має не просто пам'ятати про війну, але й продовжити допомагати нам кожного дня.

Чи наважилися б ви піти проти правил Євробачення і закликати до порятунку, як зробили це Kalush Orchestra?

Як і всі українці, я скористався б можливістю і порушив би правила, не вагаючись.

За кого з кандидатів у журі ви голосували в Дії? Як вам результат народного голосування, і як вважаєте, хто з журі буде найбільш прискіпливим і вимогливим?

Хочу, щоб ім'я мого кандидата залишилось в таємниці (усміхається). Результат голосування вважаю справедливим, тому що це народний вибір.

Зі всієї трійки Джамала має найбільший досвід у Нацвідборах та, власне, в участі на Євробаченні. Впевнений, що вона буде аналізувати виступ кожного не тільки з найбільшою вимогливістю, але й дасть корисні поради.

Не треба знецінювати талант, – хто конкурент Демчука на Нацвідборі

Кого з фіналістів Нацвідбору ви вважаєте найбільшим конкурентом? І як вам те, що в шорт-листі цьогорічного відбору чимало нових зірок, які для багатьох українських єврофанів є ноунеймами?

Я не ставлюсь до Нацвідбору як до змагання. Впевнений, що всі учасники покажуть круті номери, і у фіналі буде красиве дійство. Я б не називав артистів-початківців ноунеймами і ставлюсь до них з великою повагою. Змагатись з уже відомими на всю Україну артистами непросто, але не треба знецінювати талант кожного.

Те, що артисти-початківці пройшли у фінал Нацвідбору – це величезне досягнення, і класна можливість показати себе.

Як давно ви мріяли потрапити на українську вечірку в Британії?

Ніколи раніше не було такої мрії, я вперше задумався про Євробачення лише цього року. Моя мрія зараз як українця – щоб закінчилась війна, а як артиста – бути почутим світом.