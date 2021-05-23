Де ви, хейтери, – емоційна реакція Притули на виступ Go_A на Євробаченні

Український телеведучий Сергій Притула відреагував на виступ гурту Go_A на Євробаченні. Він, зокрема, звернув увагу на необгрунтовану критику музикантів та скептично висловився про голосування журі.

За його словами, окремої уваги заслуговує те, як гурт потрапив на конкурс. Адже на момент відбору у 2020 році Go_A ще був маловідомим в Україні.

Зверніть увагу Неймовірно, – переможці Євробачення-2021 оцінили виступ Go_A та заспівали SHUM

Про національний відбір у 2020 році

Притула відзначив, що спрацювала "чуйка" продюсерів СТБ, які у пошуках конкурсантів переслухали безліч треків. Дзвінок Руслана Квінти був для Go_A несподіванкою.

Він запропонував їм долучитись до відбору й почув щось на кшталт: "А ви точно нам телефонуєте? Ми ж типу неформат і по тєлєку нас не показують,

– пригадав Притула.

Й додав, що серед 15 запропонованих пісень до участі у конкурсі відібрали композицію "Соловей". Завдяки їй Go_A отримав максимум голосів від журі та глядачів. А далі, зауважив шоумен, гурт піддався нездоровій критиці. Комусь не подобалася зовнішність солістки, комусь – текст пісні, комусь – виступ українською мовою.

Судді влаштували українцям "холодний душ"

Зрештою, Євробачення у 2020 році скасували через COVID-19. Після року перерви Go_A замінив пісню "Соловей" на іншу – "Шум", яка згодом увірвалась на 5 місце рейтингу Spotify.

Суб'єктивна думка, але це один з небагатьох випадків на цьогорічному конкурсі, коли заміна пісні пішла гурту на користь,

– вважає Притула.

Він високо оцінив виступ Go_A у фіналі Євробачення. "Коли наші отримали від глядачів 267 балів і застрибнули в топ, я запитував: "Де ви, хейтери?", – додав телеведучий.

Виступ українців у фіналі Євробачення-2021: дивіться відео



На думку Притули, 5 місце на конкурсі – це успіх. Мовляв, не факт, що Україні вдалося б виграти цьогоріч, але бути вище у турнірній табличці гурт точно міг би. Проте цього не сталося, адже судді з різних країн влаштували йому "холодний душ".

"Пінг-понг 12 балами, які влаштували Молдова та Болгарія, залишив неприємний післясмак. Це не fair play (чесна гра – 24 канал), друзі", – зауважив Притула. Й припустив, що це пов'язано з тим, що Молдову готував до конкурсу російський продюсер болгарського походження (мовиться про Філіпа Кіркорова).

Виняткова підтримка глядачів

Телеведучий зазначив, що глядачі зазвичай голосують серцем, а не вдаються до "підкилимних ігор". Саме тому українську пісню підтримали у всіх без винятку країнах.

Всі 38 країн дали нам бали від глядачів! 267 балів і друге місце. Більше взяли тільки італійці,

– підкреслив шоумен.

Й побажав гурту тримати планку й "шуміти ще багато років". Він переконаний, що Go_A "не загубиться у джунглях українського шоубізу".

Крім цього, Притула подякував за першу в історії виступів України на Євробаченні пісню, виконану повністю українською. Завершив він свій допис подякою Литві.