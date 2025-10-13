ЗМІ розсекретили, кому тепер можуть дістатися ці кошти. Пише Showbiz 24 з посиланням на видання People.

Як відомо, Кітон ніколи не виходила заміж, але усиновила двох дітей – Декстер і Дюка. Доньці акторки зараз 29 років, а сину – 25. ЗМІ припускають, що саме вони стануть головними спадкоємцями багатомільйонного спадку Даян.

Цікаво, що, як пише E! News, акторка не жалкувала через те, що не стала ні для кого дружиною, адже все одно мала насичене життя. Зокрема, вона зустрічалася з Вуді Алленом, Аль Пачіно, Джеком Ніколсоном та іншими чоловіками.

Даян Кітон з сином і донькою у 2017 році / Фото Getty Images

Як відомо, чималі кошти акторці вдалося заробити завдяки успішній кар'єрі в кіно, а також вигідним вкладенням у нерухомість. Так, наприклад, у 2004 році Кітон придбала житло у Лагуна-Біч за 7,5 мільйона доларів і вже через два роки продала його за 12,75 мільйона доларів.

Що відомо про смерть Даян Кітон?