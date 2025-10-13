Їхня версія народної веснянки "Вербовая дощечка" зачарувала німецьку публіку та тренерів з перших нот. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал The Voice of Germany – Offiziell.
Так, під час "сліпих прослуховувань" усі судді проєкту розвернули свої крісла, вражені потужним звучанням українського гурту ELBA з піснею "Вербовая дощечка".
Цей виступ ми присвячуємо всім українцям, які щодня захищають нашу рідну землю. Ваша сила, мужність і любов до України – надихають нас співати ще голосніше,
– зазначили виконавиці після виступу.
Гурт ELBA на шоу The Voice of Germany: дивіться виступ онлайн
Крім того, що артистки вразили німецьку публіку, в мережі їх активно підтримують українці.
- "Дівчата, ви крутезні";
- "Нарешті в Німеччині почують українські дивовижні голоси";
- "Пишаюся вами. Дівчата показали український талант";
- "А я сиджу і плачу, бо така потужна сила передається через цю пісню наших предків. Дякую, вам, дівчата";
- "Ви неймовірні та неперевершені";
- "Мені дуже сподобалось і виконання, і ваш образ без пафосу".
Як у мережі відреагували на виступ гурту ELBA на The Voice of Germany / Скриншоти з інстаграму
Як відомо, музиканти вирішили приєднатися до команди ірландського співака Рі Ґарві (Rea Garvey).
Rea – не лише чудовий музикант і тренер, а й справжній друг України. Він підтримує українців із перших днів війни та має будинок в Україні, де допомагає українським дітям. Ця підтримка для нас – неоціненна. Ми відчуваємо, що ми на одній хвилі з ним – у серці та у музиці,
– написали ELBA в інстаграмі.
Зауважимо, що пісня "Вербовая дощечка", з якою ELBA дебютували на сцені німецького талант-шоу, вже доступна для прослуховування на всіх музичних платформах. Про це артистки повідомили на своїй сторінці в інстаграмі.
До того ж цікаво, що після виступу виконавиці вручили усім суддям листівки, які одна з учасниць бенду зробила власноруч. Артисти були вражені та подякували Олені й іншим співачкам.
Листівка, яку намалювала Олена Попадюк з гурту ELBA / Скриншот з відео на ютубі
Що відомо про ELBA?
- Гурт виник у 2023 році в Гамбурзі, на берегах річки Ельби, де учасники познайомилися під час благодійних концертів на підтримку України.
- До складу ELBA входить п'ятеро музикантів: вокалістка Олена Попадюк із Вінниці, вокалістка та гітаристка Соломія Дишлюк зі Львова, флейтистка Дарія Фоміна з Харкова, Анатолій Новоселов, який грає на кахоні й мешкає між Гамбургом і Києвом, а також бас-гітарист Дмитро Фалалієв з Харкова.
- Вони створюють власні треки та виконують кавери на популярні українські й закордонні пісні.