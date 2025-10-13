Їхня версія народної веснянки "Вербовая дощечка" зачарувала німецьку публіку та тренерів з перших нот. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал The Voice of Germany – Offiziell.

Так, під час "сліпих прослуховувань" усі судді проєкту розвернули свої крісла, вражені потужним звучанням українського гурту ELBA з піснею "Вербовая дощечка".

Цей виступ ми присвячуємо всім українцям, які щодня захищають нашу рідну землю. Ваша сила, мужність і любов до України – надихають нас співати ще голосніше,

– зазначили виконавиці після виступу.

Гурт ELBA на шоу The Voice of Germany: дивіться виступ онлайн

Крім того, що артистки вразили німецьку публіку, в мережі їх активно підтримують українці.

"Дівчата, ви крутезні";

"Нарешті в Німеччині почують українські дивовижні голоси";

"Пишаюся вами. Дівчата показали український талант";

"А я сиджу і плачу, бо така потужна сила передається через цю пісню наших предків. Дякую, вам, дівчата";

"Ви неймовірні та неперевершені";

"Мені дуже сподобалось і виконання, і ваш образ без пафосу".

Як у мережі відреагували на виступ гурту ELBA на The Voice of Germany / Скриншоти з інстаграму

Як відомо, музиканти вирішили приєднатися до команди ірландського співака Рі Ґарві (Rea Garvey).

Rea – не лише чудовий музикант і тренер, а й справжній друг України. Він підтримує українців із перших днів війни та має будинок в Україні, де допомагає українським дітям. Ця підтримка для нас – неоціненна. Ми відчуваємо, що ми на одній хвилі з ним – у серці та у музиці,

– написали ELBA в інстаграмі.

Зауважимо, що пісня "Вербовая дощечка", з якою ELBA дебютували на сцені німецького талант-шоу, вже доступна для прослуховування на всіх музичних платформах. Про це артистки повідомили на своїй сторінці в інстаграмі.

До того ж цікаво, що після виступу виконавиці вручили усім суддям листівки, які одна з учасниць бенду зробила власноруч. Артисти були вражені та подякували Олені й іншим співачкам.

Листівка, яку намалювала Олена Попадюк з гурту ELBA / Скриншот з відео на ютубі

Що відомо про ELBA?