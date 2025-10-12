Про це журналу People розповів друг Кітон, інформує Showbiz 24.

До слова Померла оскароносна акторка Даян Кітон: якими були найяскравіші моменти її кар'єри

Це було так несподівано, особливо для людини з такою силою духу. В останні місяці вона була оточена лише найближчою родиною, яка вирішила тримати все в таємниці. Навіть давні друзі не були повністю в курсі того, що відбувається,

– зазначило джерело.

У березні Даян Кітон виставала на продаж свій "будинок мрії". Це здивувало багатьох людей, адже вона планувала залишитись там назавжди. Акторка навіть написала книгу про це житло – "The House that Pinterest Built".

Лауреатка премії Оскар переїхала у будинок у 2017 році, ремонт тривав вісім років. Даян продавала оселю з п'ятьма спальнями й сімома ванними кімнатами за 29 мільйонів доларів.

У своїй книзі Кітон поділилась, що на купівлю будинку її надихнула дитяча казка "Троє поросят". Мама читала акторці цю історію, коли та була маленькою.

Я знала, що коли виросту, житиму в цегляному будинку,

– написала вона.

Для довідки! Будинок третього поросяти був зроблений з цегли. Його єдиного не зруйнував вовк.

У 2017 році в інтерв'ю Wine Spectator Даян Кітон сказала, що "завжди цікавилась будинками", але їй було важко "залишитись". Річ у тім, що у кожній нерухомості жінка знаходила недоліки. Однак останній будинок у Лос-Анджелесі став винятком.

Вона багато років жила у Брентвуді. Вона любила свій район. Ще кілька місяців тому вона вигулювала собаку щодня. Зазвичай вона була одягнена однаково: капелюх і фірмові сонцезахисні окуляри, попри погоду. Вона завжди була дуже милою, веселою і балакучою. Вона розмовляла зі своїм псом, як з людиною. Вона була ексцентричною і мала цю старомодну голлівудську ауру. Вона була дуже особливою,

– зазначило джерело.

Хто така Даян Кітон?