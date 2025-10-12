Як пишуть ЗМІ, її доставили з дому до лікарні близько 8:00 за місцевим часом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на People, TMZ та Variety.

Дивіться також На Біллі Айліш напали під час концерту: відео інциденту

Що відомо про Даян Кітон?

Даян Кітон, відома акторка, продюсерка та режисерка, померла в суботу в Лос-Анджелесі у віці 79 років. За даними TMZ, акторку близько 8:00 доставили з дому до лікарні.

Окрім перемоги в премії "Енні Голл", Голл була номінована на "Оскар" за найкращу жіночу роль за фільми "Червоні", "Щось має змінитися" та "Кімната Марвіна". Серед інших її помітних ролей були "Хрещений батько", "Батько нареченої" та "Бебі-бум".

Серед її останніх ролей фільм "Книжковий клуб" та його продовження "Помс", а також її остання роль на екрані у фільмі 2024 року "Літній табір".

На початку кар’єри Кітон з’явилася на Бродвеї у виставі Аллена "Зіграй це знову, Сем" (1969), де між ними зав’язалися романтичні стосунки. Після цього вона прославилася роллю Кей Адамс – дружини Майкла Корлеоне (Аль Пачіно) у двох перших частинах "Хрещеного батька". Її співпраця з Алленом принесла низку культових комедій – "Сплячий" (1973), "Кохання і смерть" (1975) і, звісно, "Енні Голл", яка стала визначальною в її кар’єрі та зробила її іконою стилю.

Саме ця роль вивела її у вищий ешелон кіноакторок, отримавши "Оскар" за найкращий фільм, найкращого режисера та найкращий оригінальний сценарій.

Попри асоціацію з образом Енні, Кітон швидко довела свою універсальність, знімаючись у драмах "Інтер’єри" (1978), "Манхеттен" (1979) і "У пошуках містера Гудбара" (1977). У фільмі "Червоні" (1981) вона виконала роль світської левиці початку 20-го століття, яка стала радикалкою, отримавши за це другу номінацію на "Оскар".

У 1990 році Кітон, яка з 1971 року періодично співпрацювала зі своїм колегою по фільму "Хрещений батько" Пачіно, повторила свою роль Кей Адамс Корлеоне у довгоочікуваному фільмі Копполи "Хрещений батько 3".

У 90-х і 2000-х акторка продовжувала зніматися в успішних комедіях – "Батько нареченої", "Таємниця вбивства на Манхеттені", "Клуб перших дружин". Кітон отримала ще дві номінації на "Оскар" як найкраща акторка: за роль жінки, хворої на лейкемію, яка справляється з сімейними потрясіннями, разом з Меріл Стріп та Леонардо Ді Капріо у драмі Джеррі Закса "Кімната Марвіна" (1996) та за роль драматурга у романтичній комедії Мейєрса "Щось має зійти" (2003).

З 80-х вона також була режисеркою. Зокрема вона зняла кліп на сольний хіт вокалістки гурту Go-Go Белінди Карлайл 1987 року "Heaven is a Place on Earth". Також вона зрежисувала епізоди мережевих серіалів "China Beach" та "Twin Peaks", а також повнометражних фільмів "Unstrung Heroes" (1995) та "Hanging Up" (2000).

Кітон була не лише акторкою, а й письменницею та фотографкою. Вона видала кілька мемуарів – "Потім знову" (2011), "Скажімо так, це не було гарно" (2015) та "Брат і сестра" (2020), а також активно займалася збереженням архітектурної спадщини Лос-Анджелеса.

У 2017 році Американський інститут кіномистецтва вручив їй нагороду за життєві досягнення. Приймаючи нагороду, акторка відмовилася від промови на користь виконання пісні "Seems Like Old Times" – тієї самої, що звучала в "Енні Голл".

Даян Кітон народилася 5 січня 1946 року в Лос-Анджелесі. Вона ніколи не була заміжня, маючи двох дітей – прийомну дочку Декстер та сина Дюка.

Які відомі акторки нещодавно йшли з життя?