Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TMZ. Наразі батьки офіційно не підтвердили поповнення в сім'ї.
Португальська акторка Альба Баптіста народила дитину у п'ятницю, 24 жовтня. Відомо, що зіркові батьки стали батьками донечки. Її назвали Альма Грейс. Дівчинка носитиме прізвища обох батьків – Баптиста Еванс.
Чутки про те, що Кріс Еванс стане батьком, поширились влітку цього року. Фан-акаунт Еванса та Баптисти опублікував допис з нагоди Дня батька. Тоді тато Альби залишив коментар: "Дуже дякую, дорогий Крісе. Твоя черга наближається!". Тоді прихильники сприйняли це як натяк на те, що подружжя скоро стане батьками.
Що відомо про стосунки зірок?
Кріс Еванс – відомий американський актор, що став популярним після ролі Капітана Америки в кіновсесвіті Marvel. Також він зіграв одну з головних ролей у фільмі "Матеріалісти". Альба Баптиста – португальська акторка, найбільш відома роллю у серіалі "Черниця-воїн".
44-річний актор та 28-річна зірка одружилися 9 вересня 2023 року на приватній церемонії. До цього вони оголосили про свої стосунки у соціальних мережах.
Згідно з People, Альба Баптиста познайомилась з Крісом Евансом у Європі. Друзі назвали це "коханням з першого погляду".