Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TMZ. Наразі батьки офіційно не підтвердили поповнення в сім'ї.

До слова Більше не ховаються: Кеті Перрі підтвердила роман з колишнім прем'єром Канади Джастіном Трюдо

Португальська акторка Альба Баптіста народила дитину у п'ятницю, 24 жовтня. Відомо, що зіркові батьки стали батьками донечки. Її назвали Альма Грейс. Дівчинка носитиме прізвища обох батьків – Баптиста Еванс.

Чутки про те, що Кріс Еванс стане батьком, поширились влітку цього року. Фан-акаунт Еванса та Баптисти опублікував допис з нагоди Дня батька. Тоді тато Альби залишив коментар: "Дуже дякую, дорогий Крісе. Твоя черга наближається!". Тоді прихильники сприйняли це як натяк на те, що подружжя скоро стане батьками.

Що відомо про стосунки зірок?