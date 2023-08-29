Знову "Холостяк": у мережі пліткують про нового ймовірного бойфренда Даші Квіткової – хто він

У мережі обговорюють новий роман блогерки Даші Квіткової. Фани підозрюють, що вона зустрічається з героєм шоу "Холостяк" у 11 сезоні – Михайлом Заливакою.

Інфлюенсерка Даша Квіткова днями потрапила у ДТП у Києві. Судячи з кадрів, які з'явилися в мережі, блогерку приїхав підтримати її ймовірний бойфренд. Чутки про їхній роман активно обговорюють в мережі, пише 24 Канал.

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Хто може бути новим бойфрендом Квіткової

Пасажирка одного з авто Лілія Адаменко опублікувала в мережі перші кадри після транспортної пригоди. За її словами, до Квіткової приїхала адвокатка та ще два чоловіки, які "усе за неї говорили та вирішували". Фани помітили, що на них засвітився бізнесмен та герой "Холостяка-11" – Михайло Заливако.



Заливако на місці ДТП / Скриншот

Блогер-пліткар Богдан Беспалов у новому відео заявив, що в Даші Квіткової та Михайла Заливаки – роман, який триває вже довго. Їх часто бачать на однакових локаціях. Наприклад, і Даша, і Михайло показували фото з одного і того самого ліфту. Слова про те, що вони можуть бути сусідами, Беспалов відкинув.

У мережі почали з'являтися інші відео на цю тему, а прихильники коментують можливий роман:

"У неї потяг до холостяків з шоу";

"Мені ця пара подобається. Побачимо, як насправді";

"Мені здається, що він їй більше підходить, ніж Нікіта. Але це вже не наша справа".

Особисте життя Даші Квіткової

На початку цього року Даша Квіткова та Нікіта Добринін розірвали стосунки. Вже відтоді блогерці періодично приписують романи зі знайомими чоловіками.

Наприклад, у травні Даша Квіткова показувалась на спільних фото з продюсером Євгеном Таллером, вони проводили разом час. Тоді чутки про їхні стосунки підігрів Богдан Беспалов. Він заявив що Даша Квіткова зустрічається з Євгеном Таллером, а зацікавлення до чоловіка вона начебто проявила ще у шлюбі.

Ці заяви Даша Квіткова назвала "х*рнею, висмоктаною з повітря". Вона підкреслювала, що ніколи не зраджувала.

Згодом Даша Квіткова звернулась до шанувальників та попросила їх припинити приписувати їй стосунки. Вона запевнила, що чоловіки, з якими вона спілкується – просто друзі. Якщо ж хтось у Даші з'явиться – дівчина повідомить.