Инфлюэнсер Даша Квиткова на днях попала в ДТП в Киеве. Судя по появившимся в сети кадрам, блогершу приехал поддержать ее вероятный бойфренд. Слухи об их романе активно обсуждают в сети, пишет 24 Канал.

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Кто может быть новым бойфрендом Квитковой

Лилия Адаменко опубликовала в сети первые кадры после транспортного происшествия. По ее словам, к Квитковой приехала адвокат и еще два человека, которые "все за нее говорили и решали". Фаны заметили, что на них засветился бизнесмен и герой "Холостяка-11" – Михаил Заливако.



Заливако на месте ДТП / Скриншот

Блогер-сплетник Богдан Беспалов в новом видео заявил, что у Даши Квитковой и Михаила Заливаки – роман, который длится уже долго. Их часто видят на одинаковых локациях. Например, и Даша, и Михаил показывали фото из одного и того же лифта. Слова о том, что они могут соседствовать, Беспалов отверг.

В сети начали появляться другие видео на эту тему, а поклонники комментируют возможный роман:

"У нее тяга к холостякам из шоу";

"Мне эта пара нравится. Увидим, как на самом деле";

"Мне кажется, что он ей больше подходит, чем Никита. Но это уже не наше дело".

Заметим, Михаил Заливако после завершения 11 сезона "Холостяка" около года находился в отношениях с победительницей – Анной Богдан. В июне 2022 года девушка сообщила о расставании.

Личная жизнь Даши Квиткова