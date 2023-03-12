Фоловеры заметили, что 24-летняя Даша Квиткова не носит обручальное кольцо и спросили, означает ли это, что оно официально свободна. Девушка не проигнорировала и объяснила, на каком этапе их разрыв с Никитой Добрыниным.

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Развелась ли Квиткова с Добрыниным официально

Блогерша впервые объявила, что документы на развод они подали и ждут заседания суда. Вероятно, бракоразводный процесс затянется, ведь у пары есть сын, которому всего 1,5 года. Квиткова якобы позволяет Добрынину видеться с Львом, но родительские права должны быть закреплены официально.

На моей правой руке уже очень давно нет обручального кольца со свадьбы. Развод продолжается. Мы в процессе. Ждем суда,

– написала Даша Квиткова.

Даша Квиткова о разводе с Никитой Добрыниным / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, что у Даши Квитковой уже появился поклонник, покоряющий ее дорогими подарками. Она оговорилась, что хочет новенький MacBook, а тот подарил его уже на следующий день. Кроме того, цветами ее засыпал военный Богдан, который захотел отблагодарить за ежедневные донаты блогерши. Они поддерживают связь.