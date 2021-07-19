Даша Квіткова зізналась, скільки кілограмів скинула після пологів
Джерело:інстаграм Даші Квіткової
Новоспечена матуся Даша Квіткова продовжує активно показувати моменти з життя своїм підписникам. Днями блогерка зізналась, що після пологів втратила 10 кілограмів.
Відома українська блогерка Даша Квіткова вже повернулась додому з новонародженим сином. Там вона насолоджується першими днями материнства. Зіркова матуся активно ділиться новими інстаграм-сторіз та розповідає про своє життя після пологів.
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Скільки кілограмів втратила Квіткова
Днями Даша Квіткова розповіла, скільки кілограмів скинула за 10 днів після пологів. Вона зізналась, що "залишила у пологовому" 10 кілограмів. Після народження сина дівчина ходить у спеціальному бандажі.
Даша Квіткова / Фото з інстаграм-сторіз
Даша Квіткова додала, що планує й надалі скидувати зайву вагу, адже зараз їй тіло не подобається. Перед вагітністю вона важила 54 кілограми – це і є мета Даші.
Даша Квіткова з Нікітою Добриніним / Фото з інстаграм-сторіз
Окрім цього, блогерка розповіла про першу ніч з новонародженим сином.
"Тяжко-тяжко нам було лише у першу ніч, коли ми повернулися з пологового. Я не знаю, чого ми очікували, але було складно і ми вдвох намагалися зрозуміти, що потрібно робити, куди бігти, як заспокоїти. Зараз ми 4 дні вдома і такої ночі, як перша, більше не було", – поділилась Даша.
Батьківство Квіткової та Добриніна
- Подружжя розпочало готуватися до появи сина ввечері 12 липня, а вже о 9:51 Даша Квіткова народила хлопчика.
- Нікіта й Даша не приховували обличчя сина, однак його ім'я розсекретили згодом. Первістка назвали Левом, адже саме після поїздки у Львів блогерка зрозуміла, що вагітна.
- Герой "Холостяка" поділився, що ридав від щастя, коли вперше побачив сина. День народження Лева став для Добриніна найщасливішим днем у житті.
- Через два дні після народження Лева Квіткову виписали з пологового будинку.