Новоспечені батьки Квіткова та Добринін досі не можуть повірити в те, що вже познайомилися з довгоочікуваним сином. Вони вже втрьох живуть у власному будинку та насолоджуються кожним моментом.

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15 липня Дашу та маленького Лева виписали з пологового будинку. Тепер в житті знаменитої сім'ї розпочався новий етап.

Даша Квіткова показала, як прикрасили дім

Спеціально до приїзду Лева додому будинок святково прикрасили. Нікіта Добринін подбав про те, щоб все було бездоганно. У просторій вітальні було багато тематичних повітряних кульок і квітів, що створювали святкову атмосферу. Особливу увагу привертає кулька у вигляді лева, що є дуже символічною, адже синочка подружжя вирішило назвати саме так – Лев.

На фото, яке Квіткова поширила в мережі, малюк посеред кімнати спить в коконі для новонароджених. Тепер він один із головних людей в цьому домі, є силою та мотивацією для батьків.



Син Добриніна і Квіткової вдома / Фото з інстаграму Даші Квіткової

У дописі під фотографією Даша розповіла, як проходять перші дні материнства. Вона зазначила, що провела першу ніч без допомоги медсестер і четверту ніч без сну: "Було важко, але ми обов'язково зі всім впораємося. Налагодимо режим сну та годування. Зараз ми трішки в паніці, оскільки все це для нас вперше. Але щодня буде набагато легше".

Чи є сили? Безперечно. Особливо, коли ми дивимося в очі нашої маленької людини й розуміємо заради чого все це,

– зізналася Квіткова.

Вона додала, що зараз разом з Нікітою перебуває в стресі, до якого обоє були готовими. Проте вони неймовірно щасливі проживати кожну секунду в ролі батьків свого синочка.