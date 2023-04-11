Від першої ролі мене нудить, – Даша Квіткова зізналась, яких стосунків хоче після розлучення

Українська блогерка Даша Квіткова офіційно ще не розлучилась, але вже знає, чого хоче від нових стосунків. Вона зізналась, якого чоловіка бачить поряд.

Пройшло кілька місяців після того, як Даша Квіткова та Нікіта Добринін завершили стосунки. Подружжя ще не встигло розлучитись, як блогерку запитують про нові відносини.

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Даша Квіткова заговорила про нові стосунки

Підписники поцікавилися у Даші, про які стосунки вона мріє та якого чоловіка бачить перед собою. Вона заявила, що спершу потрібно розлучитися, але на запитання таки відповіла.

Я просто не хочу більше нічого вирішувати, я вже навирішувалась. ﻿Я не хочу бути у відносинах ведучим, я хочу бути веденою, бо від першої ролі мене вже нудить. Я хочу, щоб мене взяли за руку і поставили за спину, бо перед спиною я вже була, дякую,

– зізналась інфлюенсерка.

Даша Квіткова додала, що хоче побути мамою та насолоджуватись життям, стосунками та кар'єрою. "Я хочу довіряти рішенням чоловіка, хоча іноді буду обурюватись трохи, бо як це за мене щось кажуть. Я не хочу бути ініціатором і тягти, бо мої плечі вже втомились. Я просто хочу розслабитись, насолоджуватись материнством, відносинами та роботою".



Даша Квіткова / Фото з інстаграм-сторіз

Особисте життя Квіткової після розлучення