Це радник президента Володимира Зеленського з економічних питань і син українсько-російського режисера, кінопродюсера Олександра Роднянського. Він був одружений з російською акторкою Яніною Студіліною, яка грала однокласницю Поліну в серіалі "Ранетки". Однак на початку вторгнення вони розійшлися.

Читайте також Тіна Кароль назвала Дана Балана "найкращим мужчиною" і поцілувала його маму: відео з концерту

В інтерв'ю росЗМІ Яніна Студіліна коментувала, що шлюб давно тріщав по швах, бо вони з Алексом Роднянським жили то в Америці, то в Європі, а вона хотіла назад у Росію. "Кожного разу переді мною стояв вибір: або робота і моє життя, або чоловік і життя в чужій для мене країні. Я вибрала себе", – коментувала акторка.

Примітно, що війну Студіліна назвала "останніми подіями", що стали крапкою у їхніх стосунках з Алексом. Разом з нею у Москві залишилася донька Анна, їй 6 років.

Яніна Студіліна з донькою Анною / Фото з інстаграму росіянки

Алекс Роднянський з ексдружиною та донькою Анною / Фото з інстаграму росіянки

Алекс Роднянський з ексдружиною / Фото з інстаграму росіянки

Що відомо про стосунки Міши Романової з Роднянським

Відомо, що з Алексом Роднянським Міша Романова познайомилася в інстаграмі й "зробила все для того, щоб він написав перший".

"Це було кохання з першого погляду. Я коли його побачила, я відчула, що це мій чоловік. Я побачила його на фотці. Це був мій типаж. Він навіть схожий трішки на мого батька. Якось ми зафоловили одне одного, я написала йому повідомлення, але видалила через п'ять хвилин, тому що подумала: "Боже, Міша Романова, ти ж артистка. Що ж ти робиш?" І він тут же мені відповів. Він написав: "Пробачте, жіночко. Надішліть, будь ласка, те, що ви видалили. Чому ви це видалили?" А я сказала, що я дуже сором'язлива жінка", – коментувала співачка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Ім'я й обличчя коханого Міша Романова не розсекречує нібито лише тому, що "не хоче своє дуже особисте виносити на публіку".

Міша Романова з бойфрендом / Фото з інстаграму співачки

До речі, фани Міші Романової давно вирахували, що вона зустрічається саме з Роднянським. "Щастя вам. Дуже знайома зачіска. А ще я думаю, в нього тато відомий режисер", "Рада за вас з Олександром. Це прекрасна сім'я. Сподіваюся, ви з Мартіном будете щасливі бути з ними", – писали під спільним фото пари, де Міша прикрила обличчя радника Зеленського.

Скриншот з інстаграму Міші Романової

Скриншот з інстаграму Міші Романової