Прошло несколько месяцев после того, как Даша Квиткова и Никита Добрынин завершили отношения. Супруги еще не успело развестись, как блоггершу спрашивают о новых отношениях.

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Даша Квиткова заговорила о новых отношениях

Подписчики поинтересовались у Даши, о каких отношениях она мечтает и какого человека видит перед собой. Она заявила, что сначала нужно развестись, но на вопрос таки ответила.

Я просто не хочу больше ничего решать, я уже решалась.﻿ Я не хочу быть в отношениях ведущим, я хочу быть ведомой, потому что от первой роли меня уже тошнит. Я хочу, чтобы меня взяли за руку и поставили за спину, потому что перед спиной я уже была, спасибо,

– призналась инфлюэнсер.

Даша Квиткова добавила, что хочет побыть мамой и наслаждаться жизнью, отношениями и карьерой. "Я хочу доверять решениям мужчины, хотя иногда буду возмущаться немного, потому как это за меня что-то говорят. Я не хочу быть инициатором и тянуть, потому что мои плечи уже устали. Я просто хочу расслабиться, наслаждаться материнством, отношениями и работой".



Даша Квиткова / Фото с инстаграм-сториз

Личная жизнь Квитковой после развода