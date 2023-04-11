Прошло несколько месяцев после того, как Даша Квиткова и Никита Добрынин завершили отношения. Супруги еще не успело развестись, как блоггершу спрашивают о новых отношениях.
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Даша Квиткова заговорила о новых отношениях
Подписчики поинтересовались у Даши, о каких отношениях она мечтает и какого человека видит перед собой. Она заявила, что сначала нужно развестись, но на вопрос таки ответила.
Я просто не хочу больше ничего решать, я уже решалась. Я не хочу быть в отношениях ведущим, я хочу быть ведомой, потому что от первой роли меня уже тошнит. Я хочу, чтобы меня взяли за руку и поставили за спину, потому что перед спиной я уже была, спасибо,
– призналась инфлюэнсер.
Даша Квиткова добавила, что хочет побыть мамой и наслаждаться жизнью, отношениями и карьерой. "Я хочу доверять решениям мужчины, хотя иногда буду возмущаться немного, потому как это за меня что-то говорят. Я не хочу быть инициатором и тянуть, потому что мои плечи уже устали. Я просто хочу расслабиться, наслаждаться материнством, отношениями и работой".
Даша Квиткова / Фото с инстаграм-сториз
Личная жизнь Квитковой после развода
- В феврале Даша Квиткова намекнула, что имеет поклонника. Она показала подарок – новенький MacBooc от мужчины, которому накануне призналась о желании купить ноутбук.
- Впоследствии блоггер призналась, кто засыпает ее цветами. Она рассказала, что поддерживает связь с военным Богданом, воюющим не первый месяц. По словам Даши, так защитник поблагодарил ее за ежедневные донаты.
- Даша Квиткова убеждает фанов, что сейчас не находится в отношениях. Она сосредоточена на воспитании сына, карьере и работе.