Даша Квіткова зізналася, чи сплачує Добринін аліменти на сина після розлучення

Нікіта Добринін і Даша Квіткова на початку року оголосили про розлучення, а вже в серпні повідомили про завершення всіх судових процесів. Тепер Даша поділилася, як вони з колишнім чоловіком ділять опіку над сином.

За словами блогерки, обоє батьків однаково беруть участь у вихованні та матеріальному забезпеченні Лева. Нікіта не сплачує аліменти Квітковій.

Цікаво Таке трапляється, – Нікіта Добринін вперше прокоментував розлучення з Дашою Квітковою

Як Квіткова і Добринін ділять опіку над сином

Даша розповіла, що Лев отримує однакову кількість часу та уваги від мами й тата.

"У нас 50 на 50. Усе порівну. Аліментів немає. Я і Нікіта однаково забезпечуємо нашого сина", – пояснила зіркова мама.

Водночас вона додала, що хоч і сумує за сином, коли той з Нікітою, проте поважає бажання батька проводити час з Лео протягом призначеного для нього графіку.

Ми постійно на зв'язку, коли Лев у Нікіти. Я сумую. Але розумію, що це тиждень тата і він хоче побути з дитиною, тому не заважаю їм. Мені пощастило з Нікітою як із татом,

– поділилася блогерка.

Інтерв'ю з Дашею Квітковою: дивіться відео онлайн

Син Нікіти та Даші

У подружжя є спільний син Лев. Йому влітку виповнилося 2 роки. Тож після розлучення спілкування подружжя зосереджено виключно на питаннях, що стосуються виховання сина, адже вони займаються цим разом.

Так, на день народження батьки спільно влаштували Леву свято. Крім того, екси разом відвідували зоопарк.

Якось Даша Квіткова розповіла, що з повагою поставиться до змін в особистому житті колишнього і буде рада, якщо його нова дівчина зможе знайти спільну мову з їхнім сином.