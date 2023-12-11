По словам блоггера, оба родителя одинаково участвуют в воспитании и материальном обеспечении Льва. Никита не платит алименты Квитковой.

Интересно Такое случается, – Никита Добрынин впервые прокомментировал развод с Дашей Квитковой

Как Квиткова и Добрынин делят опеку над сыном

Даша рассказала, что Лев получает равное количество времени и внимания от мамы и папы.

"У нас 50 на 50. Все поровну. Алиментов нет. Я и Никита равно обеспечиваем нашего сына", – объяснила звездная мама.

В то же время она добавила, что хоть и скучает по сыну, когда тот с Никитой, однако уважает желание отца проводить время с Лео в течение предназначенного для него графика.

Мы постоянно на связи, когда Лев у Никиты. Я грущу. Но понимаю, что это неделя папы и он хочет побыть с ребенком, поэтому не мешаю им. Мне повезло с Никитой как с папой,

– поделилась блоггер.

Интервью с Дашей Квитковой: смотрите видео онлайн

Сын Никиты и Даши

У супругов есть общий сын Лев. Ему летом исполнилось 2 года. После развода общение супругов сосредоточено исключительно на вопросах, касающихся воспитания сына.

Так, на день рождения родители совместно устроили Льву праздник. Кроме того, эксы вместе посещали зоопарк.

Как-то Даша Квиткова рассказала, что с уважением отнесется к изменениям в личной жизни бывшего и обрадуется, если его новая девушка сможет найти общий язык с их сыном.