Попри розлучення блогерка Даша Квіткова та ведучий Нікіта Добринін встановили батьківські взаємини. Вони спільно відсвяткували день народження сина. Левові виповнилося 2 роки.
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Даша Квіткова та Нікіта Добринін влаштували свято для сина
Зіркові батьки організували святкову вечірку на літній терасі ресторану. Там облаштували красиву фотозону у пастельних блакитних та оранжевих кольорах, з кульками та фігурою-машинкою.
Дітей розважали аніматори, одягнені у костюми героїв мультфільму, а також різні ігри та інтерактиви на території тераси.
Святкування відвідали зіркові гості – блогери та ведучі: Таня Парфільєва, яка скоро стане мамою, Наталі Литвин, Євген Таллер, Леся Нікітюк, Петро Заставний, Настя Гонцул, Сабіна Мусіна. Їх чекало частування за столом.
Даша Квіткова та Нікіта Добринін з сином / Фото з інстаграму Даші Квіткової
День народження Лева: відео
Для іменинника приготували спеціальний святковий торт з його іменем.
Торт для іменинника / Фото з інстаграму Даші Квіткової
"Дякую, що 2 роки тому ти обрав мене своєю мамою. Я не ідеальна, але я зроблю все, щоб ти був найщасливішим хлопчиком на світі, чого б мені це не коштувало. Дякую, що ти вчиш мене, що любов може бути безмежною та неосяжною. Дякую, що завдяки тобі в мене є нескінченний потік сили та енергії", – звернулась Даша до сина.
Даша Квіткова з сином / Фото з інстаграму Даші Квіткової