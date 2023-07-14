Попри розлучення блогерка Даша Квіткова та ведучий Нікіта Добринін встановили батьківські взаємини. Вони спільно відсвяткували день народження сина. Левові виповнилося 2 роки.

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Даша Квіткова та Нікіта Добринін влаштували свято для сина

Зіркові батьки організували святкову вечірку на літній терасі ресторану. Там облаштували красиву фотозону у пастельних блакитних та оранжевих кольорах, з кульками та фігурою-машинкою.

Дітей розважали аніматори, одягнені у костюми героїв мультфільму, а також різні ігри та інтерактиви на території тераси.

Святкування відвідали зіркові гості – блогери та ведучі: Таня Парфільєва, яка скоро стане мамою, Наталі Литвин, Євген Таллер, Леся Нікітюк, Петро Заставний, Настя Гонцул, Сабіна Мусіна. Їх чекало частування за столом.



Даша Квіткова та Нікіта Добринін з сином / Фото з інстаграму Даші Квіткової

День народження Лева: відео

Для іменинника приготували спеціальний святковий торт з його іменем.



Торт для іменинника / Фото з інстаграму Даші Квіткової

"Дякую, що 2 роки тому ти обрав мене своєю мамою. Я не ідеальна, але я зроблю все, щоб ти був найщасливішим хлопчиком на світі, чого б мені це не коштувало. Дякую, що ти вчиш мене, що любов може бути безмежною та неосяжною. Дякую, що завдяки тобі в мене є нескінченний потік сили та енергії", – звернулась Даша до сина.



Даша Квіткова з сином / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Додамо, що нещодавно свій день народження відсвяткувала й сама Даша Квіткова. Її засипали запитаннями про те, чи привітав її колишній чоловік Нікіта Добринін. Блогерка поділилась, що ведучий вручив їй букет квітів, коли приїхав до квартири, щоб забрати до себе Лева.