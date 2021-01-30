Зіркове подружжя блогерки Даші Квіткової та телеведучого Нікіти Добриніна відпочиває на сонячних Мальдівах. Для зимової відпустки пара обрала саме цей райський куточок планети і звідти радує прихильників неймовірно красивим контентом.

Джерело: інстаграм Даші Квіткової

Закохані насолоджуються теплими днями на Мальдівах. Цей курорт дуже популярний серед туристів, оскільки є одним із небагатьох, куди цього року можна потрапити. Даша Квіткова старається робити особливі кадри на острові, якими потім зачаровує майже 2-мільйонну аудиторію підписників у своєму інстаграмі.

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Даша та Нікіта неймовірно щасливі, адже вже через декілька місяців вони вперше стануть батьками. Пара з нетерпінням очікує на той момент, коли познайомиться зі своїм малюком, а поки не приховує радості та демонструє щирі емоції на камеру.

Романтичне відео Даші Квіткової та Нікіти Добриніна

Днями блогерка поширила у мережі ролик, де разом із коханим позує у бірюзовій водичці Індійського океану. Квіткова пристрасно поцілувала Добриніна, на її обличчі сяяла усмішка. Неймовірно красивий краєвид навколо додав романтичному ролику особливого шарму.

Таким було ранкове купання Даші та Нікіти на Мальдівах поруч із розкішною віллою, де вони мешкають протягом двох тижнів.

У коментарях підписники блогерки зазначають, що відео дуже красиве та романтичне, а закохані, як завжди, виглядають неперевершено.