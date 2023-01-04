Даша Квіткова висловилася про роман Дорофєєвої та Кацуріна: кого вона підтримує

Блогерку Дашу Квіткову запитали про роман Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна, які донедавна були друзями. Фоловерів цікавило, на чиєму вона боці в цій історії. Однак дівчина висловилася обережно, не образивши ані співачку, ані Дантеса.

На жаль, 2022 року чимало зіркових пар не пройшли випробування війною, але розрив Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса став чи не найгучнішим, адже артисти зійшлися з друзями, які також розлучилися – Мішею та Дашею Кацуріними. Даша Квіткова вперше прокоментувала цю драму, та не стала нікого засуджувати.

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Даша Квіткова про роман Дорофєєвої з Кацуріним

Блогерка переконана, що в історії з Кацуріними є підводні камені, про які публіка ніколи не дізнається. Тож вона підтримує і Дорофєєву, і Дантеса, якшо вони обоє по-справжньому щасливі поряд зі своїми новими половинками.

Я на боці кохання. Я на боці не лізти в чужі стосунки, бо це темний ліс. На боці того, що ми знаємо тільки те, що "ми думаємо знаємо". Тому і не засуджую. На боці того, що люди зараз щасливі, і це головне,

– прокоментувала Даша Квіткова.

Даша Квіткова про роман Дорофєєвої та Кацуріна / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, якщо навесні 2022 року Дантес запевняв, що вони з Дорофєєвою розійшлися полюбовно й залишилися друзями, то в листопаді заявив, що розлучення "не на його совісті", адже вилізли "інші причини".

"У мене є свої образи, я пережив і злість, і ненависть... Далі не мені з тією кармою жити", – коментував співак. Схоже, вони взагалі не спілкується з того моменту, як артистка підтвердила роман з ресторатором і другом Михайлом Кацуріним, бо Дантеса ця правда образила. Він, як і всі фани, чекає на подробиці того, як закрутився цей роман: "Мені неприємно, як все відбулося. Просто чекаю, коли почнуться якісь уточнення".