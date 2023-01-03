У Даші Квіткової 1,7-мільйонів підписників в інстаграмі. Однак вона не залюблена своєю аудиторією, їй часто "прилітає" від хейтерів. Дівчина опублікувала в сторіс фото себе в дитинстві та до зйомок у шоу "Холостяк", щоб довести, що виглядала ефектно й без грошей чоловіка Нікіти Добриніна.

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Даша Квіткова показала себе до "Холостяка" і заміжжя з Добриніним

Зараз будуть чисто мої улюблені історії: "перекроїла себе до невпізнаваності" від моїх улюблених підписників,

– прокоментувала Даша Квіткова.

Вона запостила себе 3-річну, фото з 2018, 2019 років та порівняла з кадрами 2022-го. З цих світлин видно, що риси її обличчя не змінилися. Навіть ринопластика не вплинула на форму носа, адже Едгар Камінський просто з'єднав хрящі.

"Гаразд, справді видно, що я народила дитину і трохи ох*їла від життя, але то таке, у всіх буває", – з гумором підписала блогерка фото без макіяжу.

Даша Квіткова порівняла себе на архівних кадрах / Фото зі сторіс

Даша Квіткова порівняла себе на архівних кадрах / Фото зі сторіс

Даша Квіткова порівняла себе на архівних кадрах / Фото зі сторіс

Даша Квіткова порівняла себе на архівних кадрах / Фото зі сторіс

Цікаво! У жовтні цього року Даша Квіткова скаржилася на зіркового хірурга Едгара Камінського, бо нібито "ямочка", яку він прибирав ринопластикою, повернулася, і тепер у неї різні ніздрі.

До речі, раніше Даша Квіткова відповідала на закиди щодо своєї популярності. Їй писали: "Хто ти була до заміжжя та "Холостяка"? Ніхто. Скажи дякую ТБ, а не про "хотіти-діяти". Блогерка заявила, що проєкт дав класну платформу, але вона сама "догребла до своїх мрій", бо "не сиділа на попі рівно".