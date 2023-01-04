К сожалению, в 2022 году немало звездных пар не прошли испытания войной, но разрыв Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса стал едва ли не самым громким, ведь артисты сошлись с друзьями, которые тоже развелись – Мишей и Дашей Кацуриными. Даша Квиткова впервые прокомментировала эту драму, но не стала никого осуждать.

Читайте также Перекроила себя до неузнаваемости: Даша Квиткова ответила хейтерам фотографиями до Добрынина

Даша Квиткова о романе Дорофеевой с Кацуриным

Блогерша убеждена, что в истории с Кацуриными есть подводные камни, о которых публика никогда не узнает. Поэтому она поддерживает и Дорофееву, и Дантеса, если они оба по-настоящему счастливы рядом со своими новыми половинками.

Я на стороне любви. Я на стороне не лезть в чужие отношения, потому что это темный лес. На стороне того, что мы знаем только то, что мы думаем знаем. Потому и не осуждаю. На стороне того, что люди сейчас счастливы, и это главное,

– прокомментировала Даша Квиткова.

Даша Квиткова о романе Дорофеевой и Кацурина / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, если весной 2022 года Дантес уверял, что они с Дорофеевой разошлись полюбовно и остались друзьями, то в ноябре заявил, что развод "не на его совести", ведь вылезли "другие причины"

"У меня есть свои обиды, я пережил и злобу, и ненависть... Дальше не мне с той кармой жить", – комментировал певец. Похоже, они вообще не общается с того момента, как артистка подтвердила роман с ресторатором и другом Михаилом Кацуриным, потому что Дантеса эта правда обидела. Он, как и все фаны, ждет подробностей того, как закрутился этот роман: "Мне неприятно, как все произошло. Просто жду, когда начнутся какие-то уточнения".