На жаль, 2022 року чимало зіркових пар не пройшли випробування війною, але розрив Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса став чи не найгучнішим, адже артисти зійшлися з друзями, які також розлучилися – Мішею та Дашею Кацуріними. Даша Квіткова вперше прокоментувала цю драму, та не стала нікого засуджувати.

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Даша Квіткова про роман Дорофєєвої з Кацуріним

Блогерка переконана, що в історії з Кацуріними є підводні камені, про які публіка ніколи не дізнається. Тож вона підтримує і Дорофєєву, і Дантеса, якшо вони обоє по-справжньому щасливі поряд зі своїми новими половинками.

Я на боці кохання. Я на боці не лізти в чужі стосунки, бо це темний ліс. На боці того, що ми знаємо тільки те, що "ми думаємо знаємо". Тому і не засуджую. На боці того, що люди зараз щасливі, і це головне,

– прокоментувала Даша Квіткова.

Даша Квіткова про роман Дорофєєвої та Кацуріна / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, якщо навесні 2022 року Дантес запевняв, що вони з Дорофєєвою розійшлися полюбовно й залишилися друзями, то в листопаді заявив, що розлучення "не на його совісті", адже вилізли "інші причини".

"У мене є свої образи, я пережив і злість, і ненависть... Далі не мені з тією кармою жити", – коментував співак. Схоже, вони взагалі не спілкується з того моменту, як артистка підтвердила роман з ресторатором і другом Михайлом Кацуріним, бо Дантеса ця правда образила. Він, як і всі фани, чекає на подробиці того, як закрутився цей роман: "Мені неприємно, як все відбулося. Просто чекаю, коли почнуться якісь уточнення".