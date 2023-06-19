Даша Квіткова та Нікіта Добринін офіційно розлучилися: у яких вони зараз стосунках
Джерело:Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова та Нікіта Добринін 19 червня офіційно розлучилися. Пара нарешті отримала документи з суду про розлучення. У яких вони стосунках залишилися – читайте нижче.
Про розлучення Квіткова повідомила у Інстаграм-сторіс. Нагадаємо, що про рішення подружжя розлучитися стало відомо взимку цього року. У них є однорічний син Лев.
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Квііткова та Добринін розлучилися
Даша Квіткова повідомила, що 19 червня розлучились офіційно.Схоже, що пара отримала документи з суду.
З сьогоднішнього дня я офіційно розлучена. Я вдячна за всі моменти, якими б вони не були,
– зізналася дівчина.
Даша Квіткова розповіла про розлучення / Фото з його інстаграм-сторіс
За її словами, попереду ще є деякі процеси і засідання, але їй у цьому допомагає адвокат, яка веде справу.
Які між ними тепер стосунки
Квіткова також відповіла шанувальникам, що зараз між нею та Нікітою – батьківські відносини. "З сьогоднішнього дня наша історія офіційно має тільки одне продовження – батьківство найпрекраснішого хлопчика", – написала вона.
Водночас Добринін поки не прокоментував новину про офіційне розлучення. В Інстаграм-сторіс він лише зазначив, що має поганий настрій. Можливо, це пов'язано з розлученням.
Добринін розповів про поганий настрій / Фото з його інстаграм-сторіс
Додамо, що напередодні, 18 червня, був День батька. Нікіта Добринін опублікував пост, у якому написав, що радий бути татом для Лева. Водночас Квіткова ніяк це не прокоментувала і публічно не привітала колишнього чоловіка.
Що відомо про шлюб Квіткової та Добриніна: коротко
- Пара познайомилась на проєкті "Холостяк-9", де Нікіта Добринін був головним героєм. Даша перемогла у проєкті, стосунки пари продовжили розвиватися поза шоу.
- 20 травня 2020 року Даша Квіткова та Нікіта Добринін зареєстрували шлюб у київському РАЦСі. Святкування весілля відбулося вже 12 серпня, його довелося перенести через пандемію коронавірусу. Церемонія вийшла гучною й пишною, з багатьма зірковими гостями.
- У липні Даша й Нікіта стали батьками. У них народився первісток, син Лев. На початку вересня 2022 року Квіткова та Добринін повінчалися. Це сталося через 2 роки після одруження.
- Водночас вже за кілька місяців, 21 січня, блогерка оголосила про розрив з чоловіком. Закохані роз'їхалися. Добринін підтвердив, що бути окремо – це спільне рішення.
- Квіткова вже не раз давала зрозуміти, що повертатися до Добриніна не хоче, бо втомилася все вирішувати у стосунках, не хоче бути ініціатором і тягти все на своїх плечах.